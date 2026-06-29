Lärare svenska åk 7-9
Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag / Grundskollärarjobb / Enköping Visa alla grundskollärarjobb i Enköping
2026-06-29
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Kunskapsskolan i Sverige, där även Kunskapsgymnasiet ingår, startade sina första skolor år 2000 och har idag 29 grundskolor och sex gymnasier med 1 350 medarbetare och 14 400 elever. Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.
Kunskapsskolan Enköping lärare i svenska för årskurs 7-9
Vill du arbeta i en skola där varje elev ges något unikt – en personligt utformad utbildning – som utgår från elevens individuella mål och förutsättningar och där 100% av medarbetarna upplever en god stämning på arbetsplatsen? Då har vi jobbet för dig!
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsskolan Enköping är en grundskola för årskurs 4-9 och har idag cirka 550 elever. Skolan startade 2001 och 2020 flyttade vi in i helt nya toppmoderna lokaler ett stenkast från järnväg och busstation. Vår skola erbjuder dig en arbetsplats med härliga kollegor som stöttar varandra. Vi har en gemenskap där vi alla brinner för eleverna. Känner du att du skulle vilja bli en i vårt gäng? Ta då chansen och sök!
För att varje elev ska nå så långt som möjligt behövs yrkesskickliga lärare med ett stort engagemang för eleven. På Kunskapsskolan sätter vi alltid individen i centrum och söker därför dig som alltid arbetar aktivt för att dina elever ska lyckas.
På Kunskapsskolan har vi ett utpräglat lagarbete där vi delar både motgång och framgång. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar varken i ämnesundervisningen eller med enskilda elever eller grupper. Vi hjälps åt att planera arbetet i arbets- och i ämneslag. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för våra elever.
Vi har en digital portal, Kunskapsporten, där det för varje ämne finns förslag på arbetssätt, uppgifter och användbara länkar. Alla elever hos oss har tillgång till en egen Chromebook. Vi har också ett eget fint bibiliotek på skolan att tillgå.
Kvalifikationer
Vi söker legitimerad lärare i svenska för åk 7-9 Du ska vara väl förtrogen med LGR-22 och formativ bedömning.
Meriterande kvalifikationer
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av undervisning. Vi vill framförallt att du har lätt för att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare och är lösningsfokuserad.
Vi sätter stort värde vid ditt engagemang, din pedagogiska kompetens och din förmåga att etablera och bygga goda relationer. Vi vill att du ska vara en stabil och trygg person som kan skapa förtroende hos eleverna.
Tjänstens utformningTjänsten är i nuläget ett vikariat ett år på 80% men kan komma att kunna utökas och förlängas beroende på övriga behörigheter samt förändringar på skolan.
Rekryteringsprocessen Ansökan sker via länken nedan senast den 9 augusti 2026 urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektor Lena Odén lena.oden@kunskapsskolan.se
eller via telefon 076-77 97 698
Mer information om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida, kunskapsskolan.se / kunskapsgymnasiet.se
Säljare av rekryteringstjänster gör sig icke besvär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag
(org.nr 556566-1815)
745 69 ENKÖPING Arbetsplats
Kunskapsskolan Kontakt
Rekryterare
Lena Odén lena.oden@kunskapsskolan.se Jobbnummer
9982790