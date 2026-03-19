Lärare svenska 7-9 till Gylle skola
Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett utav våra fyra arbetslag där du samarbetar och utvecklar ditt arbete tillsammans med lärare och övrig personal från elevhälsan. Vår elevhälsa har en bred kompetens och tillsammans med skolledning och lärare arbetar vi målmedvetet för att eleverna ska nå sin fulla potential och sina mål.
På Gylle skola strävar vi efter att alla våra elever ska bli sedda, hörda och inspirerade till lärande och utveckling. Vi vill ge elever och personal en trivsam arbetsmiljö där alla ska känna sig trygga och visa respekt för varandra och människors olikheter, ett arbete som ständigt pågår tillsammans med elever och personal. Vår vision är; "Att alla elever ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin utveckling för att kunna välja sin framtid".
På Gylle skola lägger vi även ett extra stort fokus på elevers mående där vi har psykisk hälsa på schemat samt ett samarbete med RF SISU Dalarna för att eleverna ska få en aktiv och rörelserik skoldag som främjar den fysiska hälsan. Utöver det så driver våra förstelärare ett utvecklingsarbete med fokus på ökad måluppfyllelse och skolnärvaro samt trygghet och studiero. Vi söker dig som vill vara med och fortsätta vårt spännande utvecklingsarbete i att göra skillnad för varje enskild elev!
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet

Publiceringsdatum: 2026-03-19
Som lärare i svenska ansvarar du för planering, genomförande samt uppföljning och utvärdering av undervisning för årskurs 7-9. Du kommer även att vara mentor för ett antal elever samt ingå i ett arbetslag som tillsammans jobbar för att skapa goda förutsättningar för våra elever att lyckas.
Det är viktigt att du är en tydlig pedagog som sätter individen i fokus och möter denne där den befinner sig både kunskapsmässigt och socialt. En god samarbetsförmåga mellan kollegor värdesätter vi högt då vi är övertygade om att det är en viktig del i byggandet av en bra skola.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Legitimerad lärare i svenska med en god kännedom om skolans styrdokument.
Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Personliga egenskaper:
Du har en god pedagogisk förmåga och du har ett positivt förhållningssätt. Du kan samarbeta med människorna du möter, samt har förmågan att arbeta för en trygg och inspirerande lärmiljö. Du skall vara flexibel och kunna anpassa dig efter olika situationer. Du är driven i att utveckla din undervisning och tillsammans med dina kollegor vill du utveckla vår skola.
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av att jobba i grundskolan.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313761".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Borlänge kommun
(org.nr 212000-2239)
Borlänge kommun, Gylle skola
Rektor
Caroline Haglund 0243-736 71
