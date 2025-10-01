Lärare SVA - årskurs 4-6
2025-10-01
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 43 schools and around 30,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
IES Eskilstuna is one of the largest schools in Sweden with 1,185 students enrolled in grades F-9 and approx 125 staff members.
Lärare SVA - årskurs 4-6
Internationella Engelska Skolan Eskilstuna söker nu två legitimerade lärare med behörighet att undervisa i SVA, årskurs 4-6, med start i januari 2026.
Vi söker dig som är entusiastisk, positiv, engagerad och en samarbetsvillig lagspelare som tycker om att göra det lilla extra för elever och kollegor. Förutom att undervisa meningsfulla lektioner förväntas all personal vara välorganiserad, stolta över sitt mentorskap och övriga skoluppgifter samt vara förebilder för våra elever.
Du har en klar pedagogisk insikt och förmåga att sätta läroplanens mål i ditt arbete. Du har ett tydligt ledarskap och står starkt i dina elevgrupper. Du är flexibel, strukturerad och väl förberedd. Du är en närvarande och medforskande pedagog som utmanar och stimulerar eleverna till utveckling. En stark tro på samarbete som en framgångsfaktor för den pedagogiska utvecklingen, är en självklarhet för dig. Du har en rak och ödmjuk kommunikation med vårdnadshavare och skapar tillitsfulla relationer till elever, vårdnadshavare samt kollegor.
Du har en svensk lärarexamen med inriktning SVA, samt svensk lärarlegitimation.
• Arbeta för en stimulerande klassrumsmiljö för effektiv undervisning och lärande
• Upprätthålla skolans positiva etos och värdegrund, både i och utanför klassrummet
• Ha kommunikation med vårdnadshavare om elevers utveckling, framsteg och prestationer
• Upprätthålla god ordning och disciplin bland elever, i enlighet med skolans regler
• Mentorskap för elever ingår i denna tjänst.
Intervjuer kommer att hållas löpande. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Du som söker bör ha mycket goda kunskaper (både tal och skrift) i både svenska och engelska.
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
