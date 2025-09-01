Lärare Sv, Sva, SO åk 7-9 Alirskolan
Bollnäs Kommun / Grundskollärarjobb / Bollnäs Visa alla grundskollärarjobb i Bollnäs
2025-09-01
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bollnäs Kommun i Bollnäs
, Söderhamn
, Ljusdal
, Hudiksvall
, Gävle
eller i hela Sverige
Barn- och utbildningsförvaltningen i Bollnäs kommun ansvarar för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och anpassad grundskola. I dagsläget ansvarar vi för totalt 16 kommunala förskolor och 9 grundskolor.
Våra värdeord är: Modiga, Medskapande, Förtroende och Professionell. För oss är det därför av vikt att du som medarbetare har en stimulerande och trygg arbetsmiljö med hög delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa för att säkerställa ett jämställt samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Välkommen till oss - och välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-09-01Beskrivning
Alirskolan är en grundskola och anpassad grundskola där TILLSAMMANS är ett viktigt värdeord.
Läsåret 2025-2026 har vi cirka 335 elever. Vi har god tillgång till elevhälsans professioner. I skolans elevhälsoteam ingår kurator, psykolog, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog samt två speciallärare. Vi kan erbjuda dig en ung skola med kompetenta och engagerade kollegor som arbetar för att Alirskolan ska vara en skola för alla, där vi tillsammans skapar trygghet, trivsel och glädje.
Välkommen till oss om du vill vara med och bidra i arbetet för Alirskolans elever!
Tjänsten är ett vikariat under läsåret 2025-2026 och omfattar 100 % .
Tillträde 1 oktober 2025 eller enligt överenskommelse. Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för undervisning i svenska, svenska som andraspråk samt SO (geografi, historia, religion, samhällskunskap). I svenska svenska som andraspråk arbetar du tillsammans med en lärarkollega i tvålärarsystem. I SO är du huvudansvarig för undervisningen med en lärarkollega som delar ansvaret i delvis tvålärarsystem. Du kommer att dela mentorskapet i en klass med två kollegor.
Du kommer att ingå i ett av grundskolans arbetslag. Tillsammans med kollegor och övrig personal på skolan bidrar du i vår skolas förbättringsarbete. Under läsåret 2025-2026 kommer du att möta våra 3 klasser i åk 7.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i svenska och eller svenska som andraspråk samt SO (geografi, historia, religion, samhällskunskap) i grundskolan årskurs 7-9. Du bidrar med din kunskap och dina erfarenheter i det skolgemensamma arbetet. Du har god förmåga att utveckla positiva relationer i samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/217". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bollnäs kommun
(org.nr 212000-2361) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Lilian Varnander 0278-25578,lilian.varnander@bollnas.se Jobbnummer
9486440