Lärare SV/SO till Vikbolandsskolan
2025-09-23
Vill du arbeta i en unik skolmiljö på landsbygden, där skärgården möter stark gemenskap och skolutveckling? Vi söker en lärare som tillsammans med kollegor bygger trygga relationer och utvecklar en inspirerande och kvalitativ lärmiljö på kommunens enda F-9-skola.
Vilka är vi?
Vikbolandsskolan ligger i ett naturskönt område på Vikbolandet, i en landsbygdsmiljö med stark lokal förankring och närhet till skärgården. Här går elever från förskoleklass till årskurs 9 och skolan präglas av närhet mellan elever och vuxna, stort engagemang och pågående utvecklingsarbete. Högstadiet är treparallellig med ca 20 elever i varje klass.
Skolan befinner sig i en spännande fas där vi arbetar systematiskt för att bygga långsiktiga strukturer för trygghet, studier och ökad måluppfyllelse. Du blir en viktig del av arbetet. Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Vi söker en utbildad lärare som ska vikariera för en av våra medarbetare som ska gå på föräldraledighet. Du kommer att ingå ett arbetslag med åk 9 och vara mentor i en av klasserna tillsammans med 2 andra mentorer. Du undervisar i SO/SV i alla 3 klasser i åk 9, men delar uppdraget med en erfaren kollega.
Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån våra styrdokument. Du ingår i arbetslag och ämneslag, samarbetar med vårdnadshavare och bidrar till det kollegiala lärandet på skolan.
Vem är du?
Du är legitimerad lärare och har behörighet i SO och/eller SV med behörighet i årskurs 7-9. Du en trygg och engagerad lärare med bred pedagogisk kompetens och ett relationellt förhållningssätt.
Har du erfarenhet av arbete i både praktiska och teoretiska ämnen, eller har en bred ämneskombination, ser vi det som en tillgång.
Vidare trivs du med att arbeta nära elever i olika åldrar och ser värdet i att skapa struktur, delaktighet och trygghet - både i klassrummet och i det kollegiala samarbetet. Du kommunicerar tydligt, anpassar språket efter mottagare och säkerställer att alla elever förstår.
Du är också van att möta elever som utmanar, och har en förmåga att skapa goda relationer och undervisning som möter elevers olika behov. Du coachar elever och ger stöd som utvecklar deras potential. Du håller i och håller ut vid motgångar samt arbetar målmedvetet trots hinder.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi bygger långsiktiga och hållbara strukturer tillsammans. Hos oss får du möjlighet att vara med och forma en positiv och inspirerande skolmiljö för både elever och personal, i nära samarbete med engagerade kollegor.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat på heltid
Längd på anställning: 1 oktober till 18 juni 2026 med möjlighet till förlängning
Tillträdesdatum: 1 oktober eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 24 september
Kontakt: Rektor Karolina Prom, karolina.prom@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
