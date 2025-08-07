Lärare Stureskolan förskoleklass/F-3
Hedemora kommun / Grundskollärarjobb / Hedemora Visa alla grundskollärarjobb i Hedemora
2025-08-07
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hedemora kommun i Hedemora
, Borlänge
eller i hela Sverige
Stureskolan är en F-6 skola belägen i Hedemoras centrum. Det går ca 300 elever på skolan och vi har fyra fritidsavdelningar. Stureskolans personal arbetar i team där ett team verkar runt en årskurs eller ämnen. Arbetsplatsen kännetecknas av engagerade medarbetare med hög kompetens och god serviceanda och samarbetsförmåga. På vår skola bedrivs aktiva pedagogiska utvecklingsarbeten som planeras och leds av våra fem förstelärare, just nu har vi fokus på kooperativt lärarnde och värdegrundsfrågor runt trygghet och trivsel.Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Du kommer att planera, genomföra och utvärdera undervisning i team F, vilket är förskoleklass. Ni i teamet kommer tillsammans arbeta med att utvärdera, utveckla och förbättra undervisningen i förskoleklass. Även att dokumentera, följa upp samt kommunicera mål och utveckling med elever och vårdnadshavare. Till ditt stöd finns skolans speciallärare och centrala elevhälsans professioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en legitimerad förskollärare alternativt lärare F-3 eller F-6.
Vi ser att du är klar och tydlig i din kommunikation och har förmåga att motivera och entusiasmera elever till att ta till sig ny kunskap. På ett flexibelt sätt kunna anpassa undervisningen så varje elev får utvecklas utifrån sin förmåga.
Du har även har en god förmåga att hitta samarbetsformer samt skapa goda relationer till eleverna och till arbetskamrater. Du kan anpassa undervisningen och skapa ett inkluderande klassrumsklimat som bidrar till trivsel, studiero och lärande. Personlig lämplighet kommer att tas i beaktning.
För anställning krävs utdrag ur belastningsregistret. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BF 47/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedemora kommun
(org.nr 212000-2254) Kontakt
Rektor
Linus Eriksson 0225-34000 Jobbnummer
9449113