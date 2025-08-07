Lärare Stureskolan förskoleklass/F-3

Hedemora kommun / Grundskollärarjobb / Hedemora
2025-08-07


Stureskolan är en F-6 skola belägen i Hedemoras centrum. Det går ca 300 elever på skolan och vi har fyra fritidsavdelningar. Stureskolans personal arbetar i team där ett team verkar runt en årskurs eller ämnen. Arbetsplatsen kännetecknas av engagerade medarbetare med hög kompetens och god serviceanda och samarbetsförmåga. På vår skola bedrivs aktiva pedagogiska utvecklingsarbeten som planeras och leds av våra fem förstelärare, just nu har vi fokus på kooperativt lärarnde och värdegrundsfrågor runt trygghet och trivsel.

2025-08-07

Du kommer att planera, genomföra och utvärdera undervisning i team F, vilket är förskoleklass. Ni i teamet kommer tillsammans arbeta med att utvärdera, utveckla och förbättra undervisningen i förskoleklass. Även att dokumentera, följa upp samt kommunicera mål och utveckling med elever och vårdnadshavare. Till ditt stöd finns skolans speciallärare och centrala elevhälsans professioner.

Vi söker dig som är en legitimerad förskollärare alternativt lärare F-3 eller F-6.

Vi ser att du är klar och tydlig i din kommunikation och har förmåga att motivera och entusiasmera elever till att ta till sig ny kunskap. På ett flexibelt sätt kunna anpassa undervisningen så varje elev får utvecklas utifrån sin förmåga.

Du har även har en god förmåga att hitta samarbetsformer samt skapa goda relationer till eleverna och till arbetskamrater. Du kan anpassa undervisningen och skapa ett inkluderande klassrumsklimat som bidrar till trivsel, studiero och lärande. Personlig lämplighet kommer att tas i beaktning.

För anställning krävs utdrag ur belastningsregistret.

Enligt avtal.

Sista dag att ansöka är 2025-08-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BF 47/25".

Detta är ett heltidsjobb.

Hedemora kommun (org.nr 212000-2254)

Rektor
Linus Eriksson
0225-34000

9449113

