Lärare/speciallärare till Strandbackens resursskola
Piteå Kommun / Grundskollärarjobb / Piteå Visa alla grundskollärarjobb i Piteå
2026-06-18
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Kom och arbeta med oss på Strandbackens resursskola! Vi söker dig som är engagerad och utvecklingsbenägen och som vill vara med och göra skillnad för våra elever. Tjänsten kan anpassas utifrån ämneskompetens och annat.
Vi startade vår verksamhet läsåret 23/24 och har plats för 36 elever från årskurs 3 till årskurs 9. Våra elever är i behov av särskilt stöd men följer samma läroplan som övriga grundskolor. Lärartätheten är högre, engagemanget hos kollegiet är stort och vi lägger mycket tid på att grundlägga trygga relationer till eleverna och deras vårdnadshavare. Eleverna går i mindre klasser om 6-8 elever.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad lärare/speciallärare. Mentorskap kan ingår i tjänsten.
Ett viktigt uppdrag som lärare är att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö för eleverna. Att vara lärare hos oss på Strandbacken innebär ett nära samarbete med kollegor, vårdnadshavare och andra aktörer.Kvalifikationer
För anställning krävs examen och legitimation som lärare i grundskolan samt kunskap om skolans styrdokument och läroplaner.
För uppdraget krävs goda pedagogiska insikter och förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med elever och kollegor. Som lärare behöver du vara trygg och stabil, samt tydlig i ditt uppdrag där du även vågar utmana eleven att ta sitt nästa steg. Att ha positiva förväntningar på alla elevers utvecklingspotential är en viktig framgångsfaktor hos oss.
Tidigare arbete med elever i behov av särskilt stöd är meriterande.
Mer om tjänsten
Tillsvidareanställning 100 % tillträde 2025-08-13 eller efter överenskommelse.
Ferieanställning med 35 tim schemalagd arbetstid och 10 tim förtroendetid i veckan på heltid.
Provanställning kan förekomma.
Välkommen med din ansökan sista ansökningsdag 2025-08-20
Utdrag ur belastningsregistret är ett krav vid anställning. Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10.
Om arbetsplatsen
Utbildningsförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer:http://www.pitea.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Sveriges Lärare
Sofia Liberg sofia.liberg@pitea.se +4691193403 Jobbnummer
9970564