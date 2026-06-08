Lärare/Speciallärare/Specialpedagog
Mullsjö kommun, Barn o Utbildning / Grundskollärarjobb / Mullsjö Visa alla grundskollärarjobb i Mullsjö
2026-06-08
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Mullsjö kommun är liten till ytan men rymmer stor livskvalitet. Här finns ett aktivt friluftsliv med fiskerika sjöar, natursköna vyer och miltals av vandrings- och cykelleder. Unika bruksmiljöer, kyrkor, konst och teater skapar tillsammans med ett aktivt närings- och föreningsliv en levande och växande kommun. I Mullsjö kommun arbetar vi nära varandra för att lyckas utifrån tre målområden Trygghet, Tillsammans och Tillväxt.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Vi söker dig som i, lugna väl anpassade lokaler, vill arbeta nära elever och skapa förutsättningar till lärande för de som är i behov av mindre sammanhang och individanpassad undervisning. Hos oss möter du en liten elevgrupp, engagerade kollegor och en lugn lärmiljö där relationer, struktur och kvalitet står i fokus.
Arbetet innebär att:
• Planera
• Genomföra och följa upp undervisning utifrån styrdokumenten
• Anpassa och individualisera undervisningen
• Skapa tydlig struktur,
• Använda dig av visuellt stöd och andra stödstrukturer som en självklar del i skoldagen.
• Samarbeta med elevhälsa, vårdnadshavare och kollegor
• Bidra till utveckling av verksamhetenKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad lärare i åk 4 - 6 eller åk 7 - 9, gärna med bred ämnesbehörighet.
• Har intresse för, utbildning inom eller erfarenhet av NPF/autismsspektrum
• Är trygg, flexibel och relationskapande
• Trivs i ett nära samarbete i mindre team
• Har förmåga att skapa struktur och tydlighet i undervisningen
• Tror att alla elever vill lyckas
• Hela tiden försöker hitta vägar för att eleverna ska lyckas och arbeta för att de får möjligheter att visa sina kunskaper på olika sätt
Har du specialpedagogisk kompetens eller erfarenhet från liknande verksamhet är det meriterande, men engagemang, förmåga att samarbeta och vilja att utvecklas väger tungt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla kandidater som kallas till intervju ska vid intervjutillfället styrka sin identitet genom att uppvisa identitetshandling (pass eller nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndigheten).
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. I samband med anställning behöver du även styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med identitetshandling. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327697". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mullsjö Kommun
(org.nr 212000-1603)
Box 47 (visa karta
)
565 21 MULLSJÖ Arbetsplats
Mullsjö kommun, Barn o Utbildning Kontakt
Barn och elevhälsosamordnare
Zaklina Zethson zaklina.zethson@mullsjo.se 039214191 Jobbnummer
9951336