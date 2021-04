Lärare spanska/engelska Tunaholmsskolan 7-9 - Mariestads Kommun, Sektor Utbildning - Grundskolelärarjobb i Mariestad

Mariestads Kommun, Sektor Utbildning / Grundskolelärarjobb / Mariestad2021-04-09Att arbeta i Mariestads kommun är att göra skillnad tillsammans med andra och att utvecklas individuellt. Här behövs och uppskattas alla för det de gör både av invånare och av arbetsgivare. Varje anställd i Mariestads kommun är en avgörande del i det viktiga arbetet med att ge service och omsorg till invånarna. Mariestads kommun fokuserar på hälsa, utveckling och delaktighet för sina anställda och ser möjligheterna hos varje person. Tillsammans skapar vi grunden för en god stad och utvecklar samhället till det vi vill att det ska vara.I Sjöstaden Mariestad arbetar 2 500 kommunanställda från 170 yrkesgrupper inom 120 verksamhetsområden med några av Sveriges viktigaste uppdrag. Barns lärande, god omsorg, hållbar samhällsutveckling och miljöfrågor är bara några exempel på det som vi satsar på.Sektor utbildning bedriver verksamhet inom förskola och pedagogisk omsorg, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, barn- och elevhälsa samt kommunens kostenhet. I våra skolor och förskolor uppmanas personalen att ta egna initiativ och tänka nytt. Verksamheterna präglas av det faktum att vi är en del av ett biosfärområde, utsedda av UNESCO att vara en föregångare i arbetet med hållbar samhällsutveckling.Vill du vara med och jobba mot framtiden i våra skolor eller förskolor? Är du en öppen, nyfiken och driven person så tror vi att du skulle trivas med oss!2021-04-09Uppdraget handlar om att arbeta som lärare i spanska och engelska. Du ingår i ett arbetslag och delar också mentorskap för en klass. Tillsammans ser ni helhetslösningar i undervisningen utifrån varje elevs behov vilket ställer krav på flexibilitet, lösningsfokuserat tänkande och ämnesövergripande förhållningssätt i undervisningen.Om du gillar lagarbete och är genuint intresserad av att skapa goda förutsättningar för lärande hoppas vi på att vi får glädjen att arbeta tillsammans med dig.Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i nämnda ämnen årskurs 7-9. Det är viktigt för dig att differentiera undervisningen utifrån den elevgrupp du möter och du ser vinster i att arbeta övergripande med framgångsfaktorer i undervisningen. Du har förhållningssättet att lärarlaget tillsammans skapar förutsättningar för elevers lärande och utveckling. Du är en person som har lätt att samarbeta med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är kommunikativ och har god förmåga att uttrycka dig även på svenska i tal och skrift.ÖVRIGTMariestads kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Mariestads kommun rökfri arbetstid.För den som erbjuds anställningen krävs enligt Lagen om registerkontroll fr.o.m. 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mariestads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länk i annonsen, inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. 100% Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-11 Rekrytering sker löpande.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-23Mariestads kommun, Sektor utbildning5680243