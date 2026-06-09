Lärare, Spanska, åk 6-9
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-06-09
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Om skolan
Internationella Engelska Skolan Liljeholmen är en grundskola med årskurs F-9 som ligger vid Midsommarkransen, nära till både tunnelbana och buss. Skolan startades 2014 och har idag över 120 anställda och ca 1200 elever. Om du vill arbeta i en internationell miljö med en stödjande kultur är IES Liljeholmen platsen för dig. Vi har en bred elevgrupp som talar omkring ett 50-tal olika modersmål samt en personalgrupp som är internationellt rik. Vi vill uppmuntra och stödja internationellt utbildade lärare som börjar hos oss på IES Liljeholmen att både lära sig svenska samt komplettera sin lärarutbildning för att nå en svensk lärarlegitimation på sikt. Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Internationella Engelska Skolan Liljeholmen söker just nu två behörig lärare i spanska för årskurs 6-9. Du kommer att vara en del av en arbetslag vilket innebär ett delat mentorskap för en klass, samt undervisning i spanska för årskurs 6-9. Detta är ett tillsvidare kontrakt med 6 månaders provanställning.Profil
Du är behörig lärare för ovan nämnda ämnen och åldrar. Vi hoppas att du ser vikten av att skapa och behålla goda relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du motiveras av att ha regelbunden kontakt med vårdnadshavare, att leda mentorstid aktiviteter i linje med mentorsprogrammet samt att arbeta och samarbeta med kollegor i en stödjande miljö. Det finns inga krav på tidigare undervisningserfarenhet, men vi ser gärna att du är trygg i ditt professionella ledarskap, där du kan skapa en trygg och stabil miljö både i och utanför klassrummet. Du värdesätter och levererar ett personligt, tydligt och balanserat ledarskap med både kontroll och elevengagemang i fokus. Du som lärare är en tydlig och aktiv normsättare.
Anställningsprocess
Vi intervjuar fortlöpande för tjänsten och rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Om du tror att detta kan vara en tjänst för dig så tveka inte att söka! Vi ser fram emot att ta del i din ansökan och få chansen att föra en vidare dialog med dig om tjänsten och dina kvalifikationer för den! Grundlärare, 4-9 - erfarenhet efterfrågas
Övrigt information
Alla Internationella Engelska skolor runt om i landet vilar på samma vision för skolan, benämnda IES Ethos. Läs gärna mer om detta och se om de stämmer överens med dina egna professionella värderingar och övertygelser. På IES ingår pedagogisk lunch för alla anställda. IES står under friskoleavtalet Almega.
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://engelska.se/sv/vara-skolor/liljeholmen/
Herbariegränd 3 (visa karta
)
126 32 HÄGERSTEN Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Liljeholmen Kontakt
Recruitment Team recruitment.liljeholmen@engelska.se Jobbnummer
9956250