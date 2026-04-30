Lärare sökes till tvålärarskap i Ale!
Ale kommun / Grundskollärarjobb / Ale Visa alla grundskollärarjobb i Ale
2026-04-30
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ale kommun i Ale
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Vill du testa ett helt nytt sätt att arbeta som lärare?
Är du ämneslärare och intresserad av att jobba i tvålärarskap? Under hösten 2026 genomför Ale kommun en unik satsning med två lärare i klassrummet på högstadiet. Nu söker vi dig som vill utmana dig själv och få möjlighet att bedriva pedagogik på ett helt nytt sätt!
Tvålärarskapet innebär att du som lärare får arbeta i klassrummet tillsammans med en kollega vilket ger nya möjligheter att bedriva en pedagogik som gynnar elevernas motivation och lärande.
Är du behörig ämneslärare med några års erfarenhet och är nyfiken på att arbeta i en kreativ arbetsform är det dig vi söker. Som alltid är personlig lämplighet en viktig faktor i all vår rekrytering.
Sök våra tjänster redan idag!
Da Vinciskolan - Här är det nära till lärandet!
Vi har fått fantastisk möjlighet att förstärka vår redan stabila personalgrupp med ytterligare sju lärare. Vi kommer att arbeta i tvålärarsystem i åk 7. Vi hoppas att du vill vara med och göra skillnad för våra elever!
På Da Vinciskolan får du chansen att jobba med engagerade och ambitiösa kollegor och inspirerande ungdomar i årskurs 7 till 9. Skolan har fantastiska lokaler i en vacker byggnad ritad av Gert Wingårdh. Men det riktigt fina är all aktivitet som sker inne i huset. Da Vinciskolan är en del av Ale Kulturrum och i huset finns även kommunens bibliotek, en fritidsgård och Ale kulturskola.
Vi vet vikten av att möta våra elevers nyfikenhet, kreativitet och lust att lära på sätt som inspirerar och engagerar både dem och oss. Vi arbetar alltid med att skapa de allra bästa förutsättningar för alla våra elever, även de som utmanar oss allra mest. Och vi gör det tillsammans! Lärare, rektorer, arbetslagsledare, förstelärare, utvecklingsledare, en stark elevhälsa, resurspedagoger och en kompetent och närvarande administration bygger laget som du blir en del av.
Vi arbetar utifrån en helhetssyn och du förväntas dela vår vision samt delta i gemensamma aktiviteter. På Da Vinciskolan tror vi på gemensamma regler och traditioner. Vi följer dem för att bygga trygghet och trivsel. Ett stort hjärta för elevernas bästa är den viktigaste kompassen. Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Som lärare på Da Vinciskolan bedriver du en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. När lusten finns, är det lätt att lära. Därför vill vi att du jobbar med variation i undervisningen och stort engagemang för att varje elev ska hitta sin energi. Du kommer att undervisa i åk 7 tillsammans med kollegor, såväl i helklass som i mindre grupp. Att vara två lärare i klassrummet ger dig nya möjligheter att i samarbetet med en kollega skapa en undervisning som når fler elever.
Som lärare hos oss ingår du i ett av de tre arbetslag som finns på skolan och i ämneslag utifrån din behörighet. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med några års erfarenhet. Vi kommer rekrytera inom många olika ämnen och fästa stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi är intresserad av dig som har höga ambitioner med din lärargärning och som gärna arbetar för gemensamma mål och visioner. Du är en lagspelare som gillar samverkan och ett elevdemokratiskt arbetssätt. Du har en god förmåga att skapa och upprätthålla relationer med både barn, ungdomar och vuxna, och vet vikten av att bemöta elever med både ramar och kramar.
Du är tydlig i ditt ledarskap och trygg i din yrkesroll gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor. Du reflekterar över metoder och arbetssätt och strävar efter att utvecklas som lärare. Du har också god vana av och kännedom om att arbeta med relevanta digitala verktyg. Övrig information
Särskild visstidsanställning 260812-261222. Anställningen kan komma att förlängas.
Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år). Ansökningsblanketten hittar du här: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
)
449 31 NÖDINGE Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Pär Holmertz par.holmertz@ale.se 46303703372
9884032