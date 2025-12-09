Lärare sökes till Mullsjö F-3, vikariat.
Mullsjö kommun, Mullsjö F-3 / Grundskollärarjobb / Mullsjö Visa alla grundskollärarjobb i Mullsjö
2025-12-09
, Habo
, Jönköping
, Tidaholm
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mullsjö kommun, Mullsjö F-3 i Mullsjö
Mullsjö kommun är liten till ytan men rymmer stor livskvalitet. Här finns ett aktivt friluftsliv med fiskerika sjöar, natursköna vyer och miltals av vandrings- och cykelleder. Unika bruksmiljöer, kyrkor, konst och teater skapar tillsammans med ett aktivt närings- och föreningsliv en levande och växande kommun. I Mullsjö kommun arbetar vi nära varandra för att lyckas utifrån tre målområden Trygghet, Tillsammans och Tillväxt.
Vi söker en vikarierande lärare till Mullsjö F-3 som består av Gunnarsboskolan ABC och Kronängskolan med tillhörande fritidshem.
Här får du chansen att göra verklig skillnad och vara med och forma elevernas skolstart på ett sätt som lämnar avtryck långt efter att terminen är slut.
Vi erbjuder dig:
* En varm och inkluderande arbetsplats där du snabbt blir en del av gemenskapen.
* Möjlighet att utvecklas och få erfarenhet i en organisation med korta beslutsvägar och engagerade kollegor.
* En trygg introduktion och stöd i ditt uppdrag.
* Fortbildning och inspiration genom vårt gemensamma utvecklingsarbete.
* En kommun där närheten till naturen och det lilla formatet ger god balans mellan arbete och fritid.Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
I din roll som vikarierande lärare hos oss kommer du att:
* Planera, genomföra och följa upp undervisning som inspirerar, engagerar och utmanar eleverna på rätt nivå.
* Skapa en trygg, glädjefylld och inkluderande lärmiljö där varje elev får möjlighet att växa.
* Arbeta med både individen och gruppen.
* Samarbeta nära med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande och trivsel.
* Bidra till den goda stämningen och den positiva kulturen på skolan under din tid hos oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som med engagemang och värme vill ta dig an rollen som klasslärare under ett vikariat. Du tycker om att arbeta med de yngre eleverna och drivs av att skapa lärande som både inspirerar och utmanar.
Vi tror att du har:
* Lärarexamen med behörighet för undervisning i grundskolans tidigare år (F3 eller 13).
* Förmåga att skapa struktur, trygghet och glädje i klassrummet.
* God samarbetsförmåga och vilja att bidra till ett öppet, stöttande kollegialt klimat.
* En lösningsfokuserad och nyfiken inställning, där du ser möjligheter och tänker kreativt i vardagen.
* Du är en varm, tydlig och engagerad pedagog som får eleverna att känna sig sedda och uppskattade och du vet hur viktigt det är att skapa både trygghet och lust att lära.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla kandidater som kallas till intervju ska vid intervjutillfället styrka sin identitet genom att uppvisa identitetshandling (pass eller nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndigheten).
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. I samband med anställning behöver du även styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med identitetshandling. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C292939". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mullsjö kommun
(org.nr 212000-1603) Arbetsplats
Mullsjö kommun, Mullsjö F-3 Kontakt
biträdande rektor
Pia Åman pia.carlqvist-aman@mullsjo.se 0392-144 01 Jobbnummer
9635352