Lärare sökes till Bjursåsskolan åk 4-6
2025-08-19
Bjursåsskolan utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma vår skola!På vår skola vill vi att varje elev ska utvecklas till sitt bästa jag. Eleverna ska känna trygghet och välmående i skolan och känna förtroende för de vuxna som finns runt omkring dem. Vi arbetar målmedvetet med skolans elevhälsoarbete för att främja hälsa och förebygga ohälsa. För att nå utveckling och skapa vi-känsla arbetar vi med kollegialt lärande. Det är viktigt att elever, vårdnadshavare och skolans personal känner stolthet över sin skola. För oss är det viktigt att tro på kraften i att samverka för högre resultat.
För att nå dit behöver vi de bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:
• Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
• Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
• Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
• Ta ansvar för att utvecklas och växa i professionen.
Arbetsplatsen
Bjursås skolområden består av tre skolor; Bjursåsskolan F-9 (två skolhus), Grycksboskolan F-6 och Sågmyraskolan F-6. Samtliga skolor är landsbygdsskolor och har alla nära till fina grön- och skogsområden samt goda möjligheter till frilufts- och idrottsaktiviteter. Skolområdet består av ca 600 elever och uppemot 100 personal.Hela vårt skolområde är med i Falu kommuns arbete "Tillsammans för varje barn", ett utvecklingsarbete för att förbättra samarbetet mellan skola, hälso- och sjukvård samt socialtjänsten. Tillsammans för varje barn handlar om att alla barn och unga ska ha tillgång till ett välkoordinerat stöd i sin vardag och genom samverkan kan vi tillsammans hitta vägar för att ge rätt stöd i rätt tid.
Som klasslärare åk 4-6 kommer du att undervisa eleverna i samarbete med kollegor och vara mentor.Du kommer planera, genomföra och utvärdera din undervisning i relation till elevernas lärande och skolans styrdokument. Du kommer att ingå i ett arbetslag för att samverka för elevernas bästa.Publiceringsdatum2025-08-19Kvalifikationer
För rollen krävs
• Du är behörig och legitimerad lärare 4-6.Dina personliga egenskaper
Du är en ansvarstagande och tydlig pedagog med ett positivt förhållningssätt och du har en god kommunikativ förmåga. Du har gott bemötande och lätt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är flexibel inför kortsiktiga och långsiktiga förändringar, som är en del av det pedagogiska arbetet.
Hos oss är gruppdynamiken viktig därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Du är legitimerad lärare som har några års erfarenhet av läraryrket.
• Du har goda kunskaper i att genomföra anpassningar för elever i behov av stöd.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde i november eller enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då det kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer att efterfrågas om anställning blir aktuellt. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten.Övrig information
