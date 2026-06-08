Lärare SO
Minervaskolan i Umeå AB / Grundskollärarjobb / Umeå Visa alla grundskollärarjobb i Umeå
2026-06-08
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MInervaskolan i Umeå söker
LÄRARE I SO
MInervaskolan är en obunden fristående skola med fokus på kunskap och inlärning i en trygg och trivsam miljö. Kvalitet är centralt och omfattar inlärning i ett socialt väl fungerande klimat. Kompetenta och ansvariga vuxna med bra ledaregenskaper är av största vikt.
På grundskolan går 680 elever från fsk-klass till åk 9.
Se www.minervaskolan.se
Vi söker en lärare i SO åk 7–9. För tjänsten erfordras adekvat utbildning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Var vänlig och sänd oss ditt CV och en presentation av dig själv i vilken du beskriver varför du önskar arbeta på Minervaskolan. Bifoga även referenser.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-08Kompetenser
Utbildad lärare med behörighet att undervisa i teknik
Övrigt meriterande:
Erfarenhet att arbeta som lärare. Ledaruppdrag av olika slag.
Varaktighet/arbetstid
Vikariat över höstterminen 2026 som kan bli tillsvidare
Omfattning: 100 %
Tillträde: 260810Ersättning
Fast lönSå ansöker du
Ansökan kan skickas till e-postadress:info@minervaskolan.se
och johnny.henriksson@minervaskolan.se
Sista dag att ansöka är 260622Företag
Minervaskolan i Umeå AB
Besöks- & postadress
Nygatan 47
903 30 UmeåKontaktperson för detta jobb
Johnny Henriksson, rektor
Tel. 090 702540. E-postadress: johnny.henriksson@minervaskolan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22
E-post: info@minervaskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Minervaskolan i Umeå AB
(org.nr 556573-5049), http://www.minervaskolan.se
Nygatan 47 (visa karta
)
903 30 UMEÅ Arbetsplats
Minervaskolan Kontakt
Rektor
Johnny Henriksson johnny.henriksson@minervaskolan.se 0731830579 Jobbnummer
9951553