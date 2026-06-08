Lärare SO

Minervaskolan i Umeå AB / Grundskollärarjobb / Umeå
2026-06-08


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MInervaskolan i Umeå söker
LÄRARE I SO
MInervaskolan är en obunden fristående skola med fokus på kunskap och inlärning i en trygg och trivsam miljö. Kvalitet är centralt och omfattar inlärning i ett socialt väl fungerande klimat. Kompetenta och ansvariga vuxna med bra ledaregenskaper är av största vikt.
På grundskolan går 680 elever från fsk-klass till åk 9.
Se www.minervaskolan.se
Vi söker en lärare i SO åk 7–9. För tjänsten erfordras adekvat utbildning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Var vänlig och sänd oss ditt CV och en presentation av dig själv i vilken du beskriver varför du önskar arbeta på Minervaskolan. Bifoga även referenser.
Välkommen med din ansökan!

Publiceringsdatum
2026-06-08

Kompetenser
Utbildad lärare med behörighet att undervisa i teknik
Övrigt meriterande:
Erfarenhet att arbeta som lärare. Ledaruppdrag av olika slag.
Varaktighet/arbetstid
Vikariat över höstterminen 2026 som kan bli tillsvidare
Omfattning: 100 %
Tillträde: 260810

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Ansökan kan skickas till e-postadress:
info@minervaskolan.se och johnny.henriksson@minervaskolan.se
Sista dag att ansöka är 260622

Företag
Minervaskolan i Umeå AB
Besöks- & postadress
Nygatan 47
903 30 Umeå

Kontaktperson för detta jobb
Johnny Henriksson, rektor
Tel. 090 702540. E-postadress: johnny.henriksson@minervaskolan.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22
E-post: info@minervaskolan.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Minervaskolan i Umeå AB (org.nr 556573-5049), http://www.minervaskolan.se
Nygatan 47 (visa karta)
903 30  UMEÅ

Arbetsplats
Minervaskolan

Kontakt
Rektor
Johnny Henriksson
johnny.henriksson@minervaskolan.se
0731830579

Jobbnummer
9951553

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