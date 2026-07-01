Lärare SFI
Borås kommun / Pedagogjobb / Borås Visa alla pedagogjobb i Borås
2026-07-01
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Välkommen till Bildningsstaden Borås! Hos oss får du ett meningsfullt, roligt och utvecklande arbete.
Vi har stort fokus på kollegialt professionellt lärande där vi tillsammans arbetar för att göra en bra skola bättre. När du börjar hos oss får du en noggrann introduktion och stöd från din chef och olika tillhörande professioner för att du ska känna dig trygg i ditt arbete. Är du nyexaminerad lärare får du även tillgång till en mentor.
Läs mer hur det är att jobba i Borås Stads gymnasieskola på vår webbplats Jobba i gymnasieskolan - boras.se
Om verksamheten
På Vuxenutbildningen i Borås arbetar vi för att ge vuxna elever de bästa möjligheterna att nå sina mål, oavsett om det handlar om att byta yrkesbana, stärka sina kunskaper eller förbereda sig för vidare studier. Vi har en stor bredd i utbildningsutbudet där vi erbjuder svenska för invandrare (sfi), Komvux som anpassad utbildning, kurser på grundläggande nivå och ämnen på gymnasienivå samt yrkesutbildningar. Våra utbildningar leds av våra kompetenta pedagoger med stöd av ett resursteam med specialpedagoger och kurator. Som medarbetare hos oss blir du en viktig del av ett engagerat kollegium där vi tillsammans skapar meningsfull undervisning och förutsättningar för livslångt lärande.
Utbildning i svenska för invandrare har ungefär 700 elever, studieväg 1-3, kurs A-D. Utbildningen sker med stor flexibilitet - kurser på dagtid, kvällstid, distans, i öppna förskolan eller i vårt flexibla lärcentrum. Verksamheten bedrivs i moderna, ändamålsenliga lokaler på Fabriksgatan 12 i centrala Borås, nära Södra torget. Läs mer om Vuxenutbildningen på vår hemsida.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Du arbetar som SFI-lärare i en till två av våra grupper, på dagtid. Arbetsuppgifterna innefattar sedvanliga läraruppgifter som planering, genomförande och uppföljning av undervisningen, uppföljning av elevernas kunskaper och förbättringsarbete inom kollegiet.
Är du en person som älskar utmaningar, samarbete och variation? Då är detta jobbet för dig. Vuxenutbildningen är en mycket rörlig verksamhet där utveckling är i fokus. Tjänsten är ett vikariat från och med 2026-08-26 till och med 2026-04-23
KvalifikationerDu är behörig och legitimerad SFI-lärare vilket innebär att du är legitimerad lärare för grund-, och/eller gymnasieskola samt har minst 30 hp i svenska som andraspråk.
Du är engagerad och utgår från individens behov, har tålamod och mycket god samarbetsförmåga.
Du är flexibel och har lätt för att ställa om och ta dig an nya arbetsuppgifter när förutsättningarna ändras.
Du är snäll, utåtriktad, kreativ och lösningsfokuserad.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av undervisning av vuxna samt erfarenhet och intresse av läs- och skrivinlärning. Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Övrig information
Om du blir aktuell för denna tjänst krävs uppvisande av registerutdrag för arbete i skolverksamhet. Du begär utdraget från polismyndighetens hemsida. Utdraget behöver vara daterat efter 2026-07-01.
I enlighet med Lönetrasparensdirektivet så lämnas information om lönespann för tjänsten vid kallelse till intervju.
Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.
Läs mer om Borås Stads personalförmåner.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25:2026:080". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rektor SFI
Johanna Engqvist 033-355016 Jobbnummer
9987929