Lärare särskild undervisningsgrupp

Valdemarsvik är en skärgårdskommun i södra Östergötland belägen utmed E22. Vi är en kommun som idag har cirka 7 600 invånare. Vi har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten till varandra och korta beslutsvägar. Vi har dessutom en enastående natur med skogen och havet. Det händer mycket i Valdemarsviks kommun och inom vår kommunala organisation med cirka 600 medarbetare. Läs gärna mer om vår kommun och vårt arbete på www.Valdemarsvik.se
Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i en särskild undervisningsgrupp med elever i årskurs 6-9 som har behov av anpassningar och särskilt stöd. Du kommer tillsammans med dina kollegor planera och genomföra undervisning samt tillhörande bedömning. Ni kommer tillsammans även planera andra lämpliga aktiviteter för att stärka elevernas sociala förmågor. De elever som går i den särskilda undervisningsgruppen har olika behov och därför behöver du vara kunnig kring NPF, problematisk skolfrånvaro, relationsbyggande insatser mm.
Du kommer även arbeta nära elevstödjande och vårdnadsstödjande personal som finns kring eleven utifrån ett samarbete med socialtjänst samt Råd och Stöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare. Du finner glädje i att möta elever utifrån alla deras olikheter, personligheter samt förmågor och vill utmana dem att utvecklas.
Du ser dig själv som en naturlig drivande kraft i att aktivera barn och ungdomar samt skapa bra förutsättningar för deras lärande. Du tycker om att samarbeta och är van att bemötande barn, föräldrar och kollegor på ett professionellt sätt.
Du är medveten och tydlig i ditt pedagogiska ledarskap och du har förmågan att skapa en god arbetsmiljö. Du är prestigelös, utvecklingsbenägen och vill arbeta i en verksamhet i förändring.
Du är kreativ, initiativtagande och samtidigt strukturerad i ditt arbetssätt. Du är lugn, stabil men även flexibel.
Du har god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift Ersättning
