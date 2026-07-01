Lärare särskild undervisningsgrupp - Fredrika Bremerskolan (tidsbegränsad)
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-07-01
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola i Uppsala
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Fredrika Bremerskolan är en låg- och mellanstadieskola belägen i hjärtat av Nyby i Uppsala, en F-5 skola samt fritidshem med omkring 310 elever i en trygg och överskådlig miljö. Skolan erbjuder en hemtrevlig lärmiljö nära natur och utemiljöer som stödjer elevernas utveckling. Som stolt partnerskola till lärarhögskolan tar vi regelbundet emot lärarstudenter och arbetar aktivt med pedagogisk utveckling och kollegialt lärande. Vi arbetar också med IBIS, inkluderade beteendestöd i skolan tillsammans med Uppsala universitet.
Arbetet hos oss präglas av nära relationer och god samverkan mellan skola och fritids, där småskaligheten bidrar till trygghet och överblick. Skolan har en lärartäthet i nivå med eller bättre än genomsnittet, vilket ger goda förutsättningar för att ge eleverna individuellt stöd och en undervisning av hög kvalitet. Trygghet och studiero är centrala hörnstenar i vår verksamhet och något som också framgår i skolans enkätresultat. Fritidshemmet kompletterar skoldagen med omsorg och meningsfulla aktiviteter från tidig morgon till sen eftermiddag, vilket skapar en helhet som stärker elevernas sociala och emotionella utveckling.
På Fredrika Bremerskolan tror vi starkt på samarbete – mellan elever, kollegor och vårdnadshavare. Hos oss möts kunskap, omtanke och kreativitet i ett vardagligt arbete som ger både elever och personal möjlighet att växa.
Läs mer om oss.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare i vår särskilda undervisningsgrupp ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisning för en mindre elevgrupp med behov av omfattande stöd. Undervisningen utgår från elevernas individuella förutsättningar och anpassas kontinuerligt för att skapa bästa möjliga lärande och utveckling – kunskapsmässigt, socialt och emotionellt.
I uppdraget ingår att:
Planera och bedriva differentierad och strukturerad undervisning i flera ämnen, med fokus på elevernas individuella behov
Skapa en trygg, förutsägbar och tillgänglig lärmiljö som främjar studiero och motivation.
Arbeta med tydliggörande pedagogik och alternativa verktyg för att stödja elevernas lärande och delaktighet.
Samverka nära med specialpedagog, elevhälsa, vårdnadshavare och övrig personal kring elevernas utveckling.
Bidra till att utveckla fungerande rutiner, strategier och anpassningar för elever med komplex problematik.
Dokumentera, följa upp och analysera elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse.
Delta aktivt i arbetslagets gemensamma arbete och i skolans kollegiala lärande
Vid behov vara mentor och ansvara för helhetsbilden kring elevens skoldag
Rollen ställer krav på flexibilitet, relationsskapande förmåga och ett lösningsfokuserat arbetssätt. Du arbetar nära eleverna under hela skoldagen och har en viktig roll i att skapa struktur, trygghet och framtidstro. Detta är en tidsbegränsad anställning under HT26.Publiceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik, svenska, engelska och ämne som SO/NO. Det är meriterande med specialpedagogisk kompetens och tidigare erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd i särskild undervisningsgrupp.
I ditt arbete har du mod att agera efter din egen övertygelse. Du är stabil och i stressade situationer förblir du lugn. Du behåller ett realistiskt perspektiv på olika situationer och fokuserar på rätt saker. Som person är du utåtriktad och socialt aktiv i ditt arbete. Du har lätt för att skapa kontakt med elever, vårdnadshavare såväl som kollegor.
I din kommunikation är du tydlig och säkerställer att ditt budskap når fram. Du säkerställer att att förväntningarna är klara för alla berörda parter, samt påminner och följer upp när det behövs. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Isabelle Arnheim, rektor, 018-727 58 80.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03544". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Rektor
Isabelle Arnheim 018-727 58 80 Jobbnummer
9986352