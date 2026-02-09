Lärare/pedagog för teorikurser i Visby
Trafiko AB / Gymnasielärarjobb / Gotland
2026-02-09
Trafiko skapar förändring inom körkortsutbildning. Vårt mål är att göra körkortsteorin lättillgänglig och pedagogisk för alla. Vi söker nu en engagerad lärare/pedagog för att hålla i våra teorikurser i centrala Visby.
Om rollen
Som kursledare hos oss har du en nyckelroll i att skapa en positiv och lärorik upplevelse för våra elever. Din uppgift blir att förmedla kursinnehållet på ett inspirerande sätt, samtidigt som du guidar eleverna mot att nå Transportstyrelsens utbildningsmål. Vi erbjuder frihet att anpassa materialet så att du kan göra varje kurs till din egen, samtidigt som vi finns som stöd och bollplank när det behövs.
Du behöver inte ha några förkunskaper inom körkortsteori - vi ger dig all den utbildning och det material du behöver för att lyckas. Det viktigaste är att du har ett pedagogiskt sinne, är villig att lära och kan arbeta självständigt.
Vi söker dig som:
Har B-körkort
Har en dokumenterad pedagogisk utbildning (minst ett år) och minst ett års erfarenhet av undervisning
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Är bekväm med att använda digitala verktyg
Kan arbeta kvällstid
Meriterande är:
Erfarenhet av att utbilda (unga) vuxna
Möjlighet att arbeta helger
Möjlighet att arbeta under sommaren
Arbetstider och ersättning
Varje kurstillfälle är cirka 3 timmar och 50 minuter, inklusive tid för mottagande av deltagare och iordningställande efter kursen. Kurserna hålls främst på vardagskvällar, med cirka 1-2 kurser per månad.
Ersättning: 1100 kr per kurstillfälle exklusive semesterersättning (1232 kr med semesterersättning inräknat).
Vi hanterar ansökningar löpande, så skicka in din ansökan via vår karriärsida så snart som möjligt. Har du frågor om tjänsten? Tveka inte att kontakta oss på: amon.suhr.perez@trafiko.se
Som en del av vår rekryteringsprocess genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll för att öka vår medvetenhet om våra framtida kollegor.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
(org.nr 559069-5408), https://trafiko.se
621 41 VISBY Jobbnummer
9732704