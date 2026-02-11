Lärare på visstid (fysik, matematik, kemi) till Komvux Södermalm
Stockholms kommun / Gymnasielärarjobb / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb i Stockholm
2026-02-11
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholm blomstrar som landets främsta tillväxtregion. Vi arbetar för en arbetsmarknad där alla kan hitta sin plats - där arbetsgivare hittar rätt kompetens och där människor får en möjlighet att komma in eller återvända till arbetslivet. Vi stödjer stockholmarnas resa mot arbete eller studier genom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen.
Välkommen till oss
Komvux Södermalm erbjuder stockholmarna en fysisk plats där vuxenutbildningens olika delar samlas: SFI, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskola, studie- och yrkesvägledning och stödfunktioner.
Här får du möjlighet att driva ett utvecklande arbete och vara delaktig i utvecklingen av morgondagens Stockholm. Du erbjuds en centralt belägen arbetsplats på Södermalm.
Vi erbjuder
Vi är en verksamhet i utveckling och förändring där kompetens och samarbete är grunden för vår arbetsglädje. Vi erbjuder en möjlighet att få vara med och utveckla en verksamhet i tillväxt. Här (https://jobba.stockholm/formaner)
kan du läsa mer om vilka förmåner du har som medarbetare i Stockholm Stad.
Din roll
Vi söker nu dig som är legitimerad lärare i antingen matematik, fysik eller kemi på gymnasial nivå för en visstidstjänst från 11 mars till 24 maj. Du kommer i första hand att undervisa på gymnasial nivå inom reguljär komvux på Komvux Södermalm. Undervisningen sker i klassrum dag- och kvällstid.
Ditt uppdrag som lärare innebär bland annat att
• bedriva undervisning i enlighet med gällande styrdokument för vuxenutbildningen.
• bedriva undervisning som bidrar till ökad måluppfyllelse.
• kartlägga, genomföra och följa upp extra anpassningar inom ramen för undervisningen.
• samarbeta med kollegor kring elever, undervisning och planering.
Din kompetens och erfarenhet
Du har lärarbehörighet och legitimation i någon eller fler av ämnena matematik, fysik och kemi på gymnasial nivå och har erfarenhet av att arbeta som lärare. Du har också en hög digital kompetens och integrerar digitala resurser i dina lektioner för att förbättra elevernas lärande.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet där flexibilitet, engagemang och samarbetsförmåga är av särskilt stor betydelse.Publiceringsdatum2026-02-11Övrig information
Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
På arbetsmarknadsförvaltningen så arbetar vi för att det ska vara lätt att utvecklas genom att byta enhet och arbetsplats. Det innebär att din anställning är i hela förvaltningen och att du kan komma att få nya uppdrag inom andra verksamheter där din kompetens behövs bäst. Ersättning
timavlöning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/722". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Vuxenutbildning Egen regi, Komvux Södermalm, Teori Kontakt
Anna Rönquist anna.ronquist@edu.stockholm.se Jobbnummer
9737622