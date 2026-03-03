Lärare på Hotell- och turismprogrammet
2026-03-03
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap - en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Akademi Båstads gymnasium är ett av Sveriges mindre kommunala gymnasier och garanterar genom sin storlek att eleven placeras i centrum. Gymnasiet har cirka 220 elever fördelat på sju program. Det lilla formatet ger ett nära samarbete och snabba informationskanaler mellan elever, lärare och skolpersonal.Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Akademi Båstad gymnasium söker en engagerad lärare som vill vara med och starta upp hotell- och turismprogrammet i en inspirerande och trygg skolmiljö där eleven alltid står i centrum. I tjänsten ingår undervisning i programgemensamma ämnen och programfördjupningar enligt programplanen för Hotell- och turismprogrammet. Du kommer också att vara mentor för en grupp elever, vilket är en viktig del av vår verksamhet. Mentorskapet innebär att du får möjlighet att följa elevernas utveckling på nära håll, ge stöd i deras studiegång och bidra till deras sociala trygghet och personliga utveckling. I tjänsten ingår också handledning av elever i gymnasiearbete (inom branschens områden). Det dagliga arbetet sker i nära samarbete med kollegor i arbetslaget, där fokus ligger på helhetssyn, samverkan och måluppfyllelse.
Övriga uppdrag
* APL-planering, uppföljning och kvalitetssäkring.
* Utveckling av samarbete med lokala och regionala aktörer inom hotell-, turism- och eventbranschen.
* Aktivt deltagande i programråd och programutvecklingKvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet inom ett eller flera av följande ämnesområden: Besöksnäring, Turism, Hotell och logi, Event och möten, Entreprenörskap, Marknadsföring inom besöksnäringen
Erfarenhet från undervisning på gymnasienivå eller vuxenutbildning.
Meriterande är arbetslivserfarenhet från hotellverksamhet, event- och mötesproduktion, resebranschen eller destinationsutveckling, marknadsföring inom besöksnäringen, hållbarhetsarbete kopplat till turism, Erfarenhet av APL-handledning och samverkan med branschen., Erfarenhet av att bygga upp nya utbildningar eller program.
Du har förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning i linje med styrdokumenten. Förmåga att anpassa undervisning för differentierade elevgrupper. God digital kompetens och vana av digitala lärmiljöer. Förmåga att arbeta utifrån ett elevcentrerat och relationsbyggande förhållningssätt.
Som person har du god samarbetsförmåga och vilja att arbeta i team. Professionellt bemötande och stark kommunikativ förmåga. Förmåga att skapa engagemang, motivation och trygghet hos eleverna. Strukturerad, självgående och lösningsfokuserad.
Övrig information
B-körkort krävs
Tjänsten kan komma att innehålla studieresor, kvällsarrangemang och branschrelaterade aktiviteter.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Rökfri arbetstid tillämpas. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Fackliga representanter nås via respektive förbunds webbplats.
Vi tillämpar löpande urval - Välkommen med din ansökan!
