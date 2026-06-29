Lärare NO åk 7-9 Trädgårdsstadsskolan
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Botkyrka Visa alla grundskollärarjobb i Botkyrka
2026-06-29
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen i Botkyrka
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 40 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker dig som brinner för NO-ämnen och drivs av ämnesutveckling. Du är mån om att hålla dig uppdaterad som lärare och i dina ämnen genom omvärldsbevakning och fortbildning. I ditt uppdrag bedriver du undervisning i NO åk 7-9 och därtill hörande arbetsuppgifter såsom för- och efterarbete av undervisningen samt betygssättning. Du ingår i ett arbetslag och deltar i
arbetslagets gemensamma arbete. Du deltar aktivt i skolans värdegrundsarbete och arbetar inkluderade. Mentorskap är en central del i din roll genom sociala kontakter kring elever och klasser, kontakt med vårdnadshavare, frånvarohantering och utvecklingssamtal samt samarbete med myndigheter och socialtjänst. I din roll samverkar du med elevhälsoteamet. Du förutsätts kunna arbeta med digitala verktyg i din undervisning.
Hos oss kan du även få möjlighet att ansvara för NO-institutionen vilket innebär att driva ämnesutvecklingen framåt i ett kollegialt samarbete.
Vi erbjuder dig
Trädgårdsstadsskolan är en F-9 skola med ca 700 elever från F-9 och ligger i Tullinge, Botkyrka
kommun. Skolan är uppbyggd i moduler med arbetsrum i nära anslutning till klassrummen och rastutrymmen vilket ger bra förutsättningar att skapa goda relationer till eleverna. Trädgårdsstadsskolan är en skola där engagemang, samarbete och utveckling står i centrum. Vi är stolta över vårt välfungerande och stöttande lärarlag där kollegialt lärande är en självklar del av vardagen.
Du som söker till ossPubliceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
• Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i NO årskurs 7– 9
• Tidigare erfarenhet av att arbeta åk 7-9 med mentorsskap
• Dokumenterat god ämneskunskap
• God samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt
– Du trivs med att arbeta i team och bidra till skolans gemensamma utveckling
• Mycket god språklig förmåga i både svenska och engelska, i tal och skrift. Språktest genomförs, enligt Botkyrka kommuns riktlinjer.
Meriterande:
• Behörighet i Teknik-ämnet
• Tidigare erfarenhet av institutions-/ämnesansvar
• Erfarenhet av undervisning i grundskolan, där du anpassar undervisningen efter elevernas olika behov
• Kompetens inom digitala verktyg och lärplattformar, exempelvis V-Klass, Google Classroom eller liknande
• Utbildning eller erfarenhet inom NO-relaterade projekt
Som person är du intresserad av att hålla dig uppdaterad och ligger i framkant i dina ämnen. Du brinner för skolutveckling och drivs av att se elever nå goda resultat. Du är relationsskapande och samarbetsorienterad för att se till individens och verksamhetens behov. Du behöver även vara strukturerad för att kunna bedriva en undervisning av hög kvalitet.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollOm företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: Vårt arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister. Botkyrka kommun omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att ansökningshandlingar som huvudregel är allmänna handlingar.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Dummelkärrsvägen 33 (visa karta
)
146 50 TULLINGE Arbetsplats
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Anna Hansson anna.hansson4@botkyrka.se Jobbnummer
9983079