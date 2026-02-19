Lärare musik åk 4-9 Entréskolan Västerås
2026-02-19
Vi söker till höstterminen 2026 en lärare i musik, gärna i kombination med ett annat ämne, till Entréskolan Västerås för undervisning i ämnet musik åk 4-9 samt för undervisning i vår musikprofil. Vi söker dig som är driven och vill vara en del i våra elevers musikaliska utveckling. Vår musikprofil har inriktning rockbandet med sång, keyboard, gitarr, bas och trummor som huvudinstrument. Du får gärna ha erfarenhet av att sätta upp större föreställningar och framträdanden och samarbete med andra estetiska uttrycksformer som dans och teater. Läs mer om vår musikprofil på vår hemsida. https://entreskolan.se/estetiska-profiler/musik/
Tjänsten är på 60 % men kan kombineras med ett annat ämne upp till 100 %.
Entréskolan är en estetisk grundskola för årskurserna 4-9 med profilering aktivt lärande med ett kreativt skapande utifrån estetiska uttrycksformer i ämnesintegrerade arbetsområden. Entréskolan finns i Västerås, Stockholm, Eskilstuna och Örebro. Vi erbjuder fyra estetiska profiler; teater, musik, dans och konst.
Entréskolan genomsyras av ett ämnesövergripande arbetssätt i olika arbetsområden. Vi arbetar för att varje elev ska vara delaktig och aktiv i sitt lärande. Vi vill att våra elever ska känna sig trygga, sedda och respekterade på Entréskolan. Som lärare hos oss är du en viktig del i det arbetet.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med ungdomar på grundskolan. På Entréskolan är läsåret indelat i ämnesintegrerade arbetsområden där undervisningen planeras tillsammans av lärarna runt en grupp elever. Som lärare på Entréskolan är det därför viktigt att du trivs i en roll där samarbete utgör en central del. Vi ser gärna att du har goda IT-kunskaper då en stor del av arbetet sker med digitala verktyg. Som person trivs du i ett uppdrag där du har ett stort eget ansvar och ges utrymme att ta många egna initiativ men även kan lyssna in och samarbeta med andra. Du är kreativ och kommer gärna med nya idéer och angreppssätt.
Vi söker dig som:
• har datavana och vilja/erfarenhet av att arbeta med datorn som verktyg i det pedagogiska arbetet
• Har en positiv syn på alla elevers förmåga att lyckas
• har ett stort engagemang samt är drivande och initiativrik
• har stor förmåga att kommunicera med elever och föräldrar på ett lösningsfokuserat sätt.

Publiceringsdatum
2026-02-19

Utbildningsbakgrund
Du innehar relevant utbildning och erfarenhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vilja att arbeta med ämnesintegration i ett aktivt lärande med datorn som pedagogisk verktyg.
Läs mer om vårt arbetssätt och pedagogiska idé på vår hemsidawww.entreskolan.se
Lön, ersättning och förmåner
Kollektivavtal - mellan Almega och fackförbunden Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, kommunal och Unionen.
Tjänstepension (ITP-avtalet) TGL,
Tjänstegrupplivförsäkring
Trygghetsförsäkring, TFA,
Omställningsavtalet SAF-PTK
Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: rekrytering.vasteras@entreskolan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Amisgo AB
724 81 VÄSTERÅS Arbetsplats
Entréskolan, Västerås Kontakt
Rektor
Maria Lindh info.vasteras@entreskolan.se 070-8899623 Jobbnummer
