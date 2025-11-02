Lärare mot fritidshem till Stimmets skola
2025-11-02
Vad vi gör och vill
På Stimmets skola går cirka 280 elever från förskoleklass till årskurs 6.
Många av våra elever pratar flera språk och berikar skolan med sin kulturella bakgrund. Vi tar in omvärlden i undervisningen men lämnar också skolan för omvärlden där utomhuspedagogik är en stor del av vår vardag på fritidshemmet. Vår skola ligger centralt i Tyresö med närhet till kommunikationer. Men vi har också naturen in på knuten.
Vår verksamhet kännetecknas av vår vision. Lust för lärande med hjärna och hjärta - Jag vill, jag kan, jag ska.Publiceringsdatum2025-11-02Om tjänsten
Vi söker nu en lärare mot fritidshem.
I fritidshemmet erbjuder du och dina kollegor en meningsfull fritid genom att ta utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också genom att kontinuerligt utmana eleverna vidare och inspirera till nya upptäckter. I undervisningen arbetar du för att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande med estetiska uttrycksformer samt utforskande och praktiska arbetssätt.
Vi letar efter dig som är engagerad och vill vara med att bidra till ökad trivsel, trygghet och lärande för våra elever.
I ledarrollen är du trygg och stabil vilket visas genom en god överblick, du är aktiv, initiativrik och vägleder och stöttar eleverna på bästa sätt.
Du samarbetar, kommunicerar och bemöter elever, kollegor och vårdnadshavare på ett vänligt och professionellt sätt. Du har en tro på att alla elever kan lyckas om vi ger dem tid, tålamod och rätt förutsättningar.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100% med tillträde 7 januari 2026.
Vem är du?
Du är legitimerad lärare mot fritidshem, och du har erfarenhet av att arbeta i fritidshem.
Du har god förmåga att samarbeta och ser det som en självklarhet. Du är flexibel och tycker om att ta tag i saker som dyker upp. Du tar eget ansvar och är nyfiken och positiv.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 23 november. Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.
Skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till oss och just denna tjänst.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med rektor, Annika Nyblom telefonnummer: 070 488 98 15
Barn- och utbildningsförvaltningen
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan - från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
