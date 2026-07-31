Lärare mot fritidshem till Skälbyskolan Järfälla
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2026-07-31
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På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad lärare mot fritidshem, till vår fritidsverksamhet.
Som lärare i fritidshem medverkar du för att stimulera och utmana elevernas nyfikenhet, utveckling och lärande. Vidare är du kunnig i styrdokument, intresserad av verksamhetsutveckling och har stor ambition att utveckla fritidshemsverksamheten. Du har kunskap om läroplanen och kan omsätta den i den praktiska verksamheten. Tillsammans med ditt arbetslag ansvarar du för att eleverna erbjuds en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.
Du behöver kompetens i att möta elever med olika behov och göra undervisningen tillgänglig för alla elever. I ditt uppdrag ingår att skapa god kontakt med elever och vårdnadshavare i det dagliga arbetet samt att verka för god samverkan mellan fritidshem och skola.
Du deltar i elevers hela dag tillsammans med såväl klasslärare som arbetslaget. Du har en regelbunden professionell kontakt med vårdnadshavare, elevhälsa och övrig skolpersonalKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har lätt för att samarbeta med såväl elever, kollegor, vårdnadshavare och annan personal. Du relaterar till barn och vuxna på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du ser kollegialt lärande som en självklarhet och förutsättning för att skapa ny och fördjupad kunskap
• Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du utvecklar elevernas förmåga att lära och gör dem delaktiga i planeringen av verksamheten. Du har höga och positiva förväntningar på eleverna och är lösningsfokuserad. Vidare besitter du en stark vilja att arbeta för att skapa de bästa pedagogiska förutsättningarna för eleverna
• Är socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Är kommunikativ och kan bygga upp och upprätthålla trygga relationer
• Är lugn och kontrollerad i stressade situationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt sakerKvalifikationer
• Legitimerad grundlärare fritidshem
Meriterande:
• Erfarenhet av att arbeta i skola eller fritidshem
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundkontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde 10 augusti 2026. Provanställning kan komma att tillämpas.
I Järfälla Kommun kan du utveckla dig själv och dina kunskaper och kompetenser via interna kurser och kompetensutveckling för att ta dig längre i din karriär, det kan vara allt ifrån olika nätverk, föreläsningar, utbildningar, planering- och utvecklingsdagar. De flesta av våra skolor och förskolor ligger i nära anslutning till kollektivtrafiken så det är lätt och smidigt att ta sig till och från arbetet. Anställda inom våra förskolor och skolor har rabatterad pedagogisk lunch. Som månadsanställd i Järfälla Kommun får du tillgång till olika förmåner som exempelvis arbetstidsförkortning dag innan röd dag samt ledig på klämdagar utifrån verksamhetens behov, friskvårdsbidrag och Förmån Järfälla som är en webbportal där du kan ta del av ett brett utbud av förmåner, som exempelvis biobiljetter och gymmedlemskap till rabatterade priser.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337153". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
Vårdkasevägen 48 (visa karta
)
175 68 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Skälbyskolan Kontakt
Sveriges Lärare
Jonas Persson jonas.persson@jarfalla.se Jobbnummer
10016690