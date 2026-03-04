Lärare mot fritidshem till Hammarbyskolan Norra
Välkommen till oss
På Hammarbyskolan Norra spirar nyfikenheten och kreativiteten.
Här möts varje dag engagerade lärare och elever i en gemensam strävan att göra en bra skola ännu bättre. I skolan arbetar vi Reggio Emilia-inspirerat där barn och unga ses som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare, väl värda att lyssna på.
Hammarbyskolan Norra är en F-6 skola med ca 375 elever.
Skolan ligger 5 minuter från Hammarbyhöjdens tunnelbanestation.
Personalen är organiserad i arbetslag där vi tillsammans tar ansvar för elevernas kunskapsinhämtning och sociala utveckling. Varje årskurs bildar ett arbetslag.
Vi har ett väl utvecklat samarbete mellan förskoleklass, fritidshem och skola. För 4:or, 5:or och 6:or finns en Fritidsklubb.
Vi har många lärare mot fritidshem med inriktning bild och ser därför gärna att du har en annan inriktning.
Lägg till länk till skolan: Hammarbyskolan norra
Din roll
Du kommer i rollen som lärare i fritidshem tillsammans med dina kollegor i arbetslaget ansvara för att undervisningen utformas i överensstämmelse med skollag, läroplan och andra nationella och kommunala styrdokument.
I fritidshemmet erbjuder du och dina kollegor eleverna en meningsfull fritid genom att ta utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också genom kontinuerligt utmana eleverna vidare och inspirera till nya upptäckter. I undervisningen arbetar du för att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande med estetiska uttrycksformer samt utforskande och praktiska arbetssätt.
Tillsammans med dina kollegor verkar ni för ett förtroendefullt, öppet och respektfullt samarbete med hemmen samt genomför utvecklingssamtal, företrädesvis tillsammans med förskoleklass eller grundskola för att ge ett helhetsperspektiv på elevens lärande och utveckling.
Din kompetens och erfarenhet
Du som söker:
• är legitimerad lärare i fritidshem
Du är trygg, stabil, har god självinsikt och anpassar ditt förhållningssätt beroende på situation. Du uppskattar att arbeta mot mål och fokuserar på ständiga förbättringar av verksamheten och ditt eget yrkesutövande. Du har god samarbetsförmåga med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du har god förmåga att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är strukturerad, genom att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Meriterande om du har erfarenhet av Reggio Emilia-inspirerat arbete.
