Lärare mot fritidshem sökes till Skogsängsskolan
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna. Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.Skogsängsskolan är en modern och mångkulturell kommunal F-9-skola i Salem med strax över 500 elever. Våra ledord - trygghet, gemenskap och lärande - genomsyrar hela verksamheten. Vi har gemensam elevsyn med höga förväntningar på både lärande och bemötande och är övertygade om att alla elever kan utvecklas långt med rätt stöd och tydlig undervisning. Därför präglas vår lärmiljö av struktur, tydlighet, trygghet och glädje.Vi arbetar med IBIS (Inkluderande beteendestöd i skolan), ett forskningsbaserat utvecklingsarbete som stärker ledarskapet i klassrummet, skapar tydliga förväntningar och ett positivt skolklimat. Med vår friluftsprofil får eleverna ett klassrum utan väggar med upplevelser som paddling, matlagning på stormkök, vandringar och övernattningar i skog- och skärgårdsmiljö.Hos oss finns en väl utbyggd elevhälsa, två mindre undervisningsgrupper och CSU - en kommunövergripande central särskild undervisningsgrupp. Vi är en mobilfri och godisfri skola. Välkommen till Skogsängsskolan!Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Tjänsten som lärare mot fritidshem årskurs F-3 på Skogsängsskolan innebär arbete både i klass under skoltid och på fritidshemmet efter skoltid. I ditt uppdrag ingår det att samverka nära med berörda lärare och övrig fritidspersonal. Vi behöver dig som är väl förtrogen med Lgr 22 och som vill vara med och utveckla fritidsverksamheten. Du har en positiv elevsyn och ser vårdnadshavarna som en tillgång i arbetet med elevernas utveckling. I ditt uppdrag ingår det att göra pedagogiska planeringar, utvärderingar, analyser samt övrigt kvalitetsarbete i skola och i fritidshemmet i samarbete med övrig fritidspersonal.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig lärare mot fritidshem gärna med inriktning mot Bild eller Slöjd. Vi söker dig som brinner för att arbeta i en pedagogisk miljö med barn.
Du är trygg och tydlig i din vuxenroll. Om du har dokumenterade kunskaper inom skapande är det meriterande. Du förstår vikten av att agera proffessionellt mot elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har förmågan att investera i goda relationer för att kunna göra skillnad både på individ- och gruppnivå. Vi behöver dig som har förmåga att se och bidra till elevernas och verksamhetens bästa.Dina personliga egenskaper
Du tänker flexibelt och har initiativförmåga
Du sätter eleverna i fokus. Vi ser gärna att du har ett öppet förhållningssätt och är öppen för flexibla lösningar
Har vana av att leda arbetet i en elevgrupp
Du arbetar lågaffektivt
Vana att arbeta med elever med NPF-variationer
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Anställningsvillkor
Tillsvidare
Heltid
Tillträde: 2026-08-10
Sista ansökningsdatum: 2026-05-24
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Salems kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salems kommun
(org.nr 212000-2874), https://salem.se/
144 42 RÖNNINGE Arbetsplats
Salems Kommun Kontakt
Berit Wikman berit.wikman@salem.se
