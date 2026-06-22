Lärare mot fritidshem på Trädgårdsstadsskolan!
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Botkyrka Visa alla förskollärarjobb i Botkyrka
2026-06-22
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 40 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Trädgårdsstadsskolan söker nu en engagerad Fritidshemslärare. Du tycker om idrott och ser fördelar med att ha utomhusverksamhet . Du kommer att tillhöra och arbeta i ett av våra arbetslag F-3.
Dina arbetsuppgifter är:
• Under skoltid samarbeta med lärare i klassrum del av dagen.
• I samverkan med övrig personal ansvara för och utveckla den pedagogiska verksamheten under rast- och fritidstid.
• Utveckla fritidsverksamheten .
Vi erbjuder dig
Vi lägger stort fokus vid elevernas hela skoldag, ett heldagslärande. Under skoltid är du under del av dagen tillsammans med eleverna i klassrummet och samarbetar med läraren. Ditt primära fokus är dock att utveckla rastverksamheten och innehållet i fritidsverksamheten. På eftermiddagarna är du på fritids med stort engagemang i en kreativ miljö.
Du som söker till oss
Krav: Vi söker dig som är utbildad lärare mot fritidshem, och som är trygg i din roll på fritids.
Du har viljan och förmågan att tillsammans med andra kollegor genomföra aktiviteter både under och efter skoldagen.
Du har gedigen erfarenhet av arbete i skola samt i fritidshem.
Du är relationsskapande.
Du är kreativ!
Du är flexibel och lösningsfokuserad.
Meriterande: Vi ser det som meriterande om du har vana att arbeta i Vklass och andra digitala miljöer. Vi ser även gärna att du har god erfarenhet att att arbeta med bildstöd i din undervisning.
Vi söker en person som har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer både med elever, föräldrar och kollegor. Du är kreativ och bidrar till att utveckla verksamheten i ett nära samarbete med övriga pedagoger. Detta kommer till utryck både i planering av verksamheten men också i att lösa vardagliga situationer som uppstår.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollPubliceringsdatum2026-06-22Om företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: Vårt arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister. Botkyrka kommun omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att ansökningshandlingar som huvudregel är allmänna handlingar.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Dymmelkärrsvägen 33 (visa karta
)
146 50 TULLINGE Arbetsplats
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Maria Gate 0735997894 Jobbnummer
9972901