Lärare mot fritidshem med inriktning idrott
2026-04-28
Lärare i fritidshem med inriktning idrott - med uppdrag som arbetslagsledare
Vill du skapa en meningsfull, aktiv och trygg fritidshemsverksamhet där social färdighetsträning står i centrum?
Vi söker nu en engagerad lärare i fritidshem med inriktning idrott som också vill ta en viktig roll som arbetslagsledare och bidra i vår ledningsgrupp.

Publiceringsdatum: 2026-04-28

Om tjänsten
Som lärare i fritidshem ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen i fritidshemmet med särskilt fokus på social färdighetsträning. Du skapar en varierad verksamhet där eleverna får möjlighet att utvecklas socialt, motoriskt och kunskapsmässigt genom lek, aktivitet och gemenskap.
I rollen som arbetslagsledare leder du det pedagogiska arbetet i arbetslaget. Du håller ihop planering, uppföljning och utveckling samt säkerställer att vi arbetar mot gemensamma mål. Du ingår också i ledningsgruppen där du bidrar till skolans övergripande utveckling.
Vi söker dig som
är legitimerad lärare i fritidshem, gärna med inriktning idrott
har ett starkt engagemang för elevers lärande och utveckling
är en tydlig och trygg ledare som kan inspirera andra
har förmåga att strukturera, följa upp och utveckla verksamhet
är en "förvaltare", du ser värdet i att hålla i, hålla ut och hålla efter
trivs med ansvar och vill vara med och påverka skolans utveckling
Vi erbjuder
en aktiv och utvecklande arbetsmiljö
möjlighet att påverka och driva utvecklingsarbete
ett nära samarbete i arbetslag och ledningsgrupp Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: ludvig@vasterasmontessoriskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Montessoriskola AB
(org.nr 556584-8420)
Kristinagatan 12 (visa karta
)
724 61 VÄSTERÅS Kontakt
Ludvig Eklund ludvig@vasterasmontessoriskola.se Jobbnummer
