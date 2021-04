Lärare mot fritidshem Gällaryd skola - Värnamo Kommun - Förskollärarjobb i Värnamo

Värnamo Kommun / Förskollärarjobb / Värnamo2021-04-14Värnamo kommun mitt i Småland är en tillväxtregion och har ett framgångsrikt näringsliv och en hög sysselsättning. Vi är utsedda till Årets kommun 2016 bland annat tack vare en strategisk satsning på bredbandsutbyggnad och delaktighet. Även goda kommunikationer och en väl utbyggd offentlig service kännetecknar vår expansiva kommun med 34 400 invånare. Vår vision är: "Värnamo kommun, den mänskliga tillväxtkommunen - 40.000 invånare år 2035".Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar förskola, grundskola, kulturskola, gymnasie, vux och särskola Tillsammans är vi ca 1300 anställda.Välkommen att söka tjänst som lärare i fritidshem på Gällaryds skola, en skola i östra delen av Värnamo kommun. Skolan har ca 50 elever från förskoleklass till år 6.Lärare fritidshemTjänsten innebär arbete på Fritidshem åk F-6. Du kommer att vara i klass under skoldagen alternativt ansvara för idrottsundervisningen. Under fritidstiden kommer du tillsammans med övrig personal på fritidshemmet utveckla den pedagogiska verksamheten.Kompetens och erfarenhetVi vill att du har lärarexamen med behörighet för fritidshem alternativt fritidspedagogexamen. Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.Vi arbetar med löpande urval och intervjuer.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänstetillsättning.Varaktighet, arbetstidVikariat 100% från 2021-08-09 till 2021-12-31 med möjlighet till förlängning. Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.2021-04-14Vi tillämpar individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-25Värnamo kommun5689663