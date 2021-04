Lärare mot fritidshem eller fritidspedagog - Uddevalla kommun, Barn- och utbildning - Förskollärarjobb i Uddevalla

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet!2021-04-14Hösten 2020 flyttade vi in i den nybyggda Källdalsskolan.Förskoleklass Kajen ligger i C-huset där lokalerna är extra anpassade för elever som läser ämnesområden.Tillsammans med grundskolan skapar vi en ny fantastisk skola för ALLA. Skolan utmärker sig med en fullskalig idrottshall, danssal, NO-sal, bildsal och egen sal för hemkunskap. I huset finns arbetsrum för personal. Förutom skolan finns det fritidsgård och filial till stadsbiblioteket i Kultur och fritids regi. En del av skolan är särskilt anpassad för elever som läser ämnesområden och där finns bland annat ADLkök, motorikrum och sinnesrum. Skolan har en hög andel behöriga och engagerade pedagoger som tillsammans med våra stödassistenter arbetar för att eleverna skall trivas och utvecklas så långt möjligt. Vi tar ett gemensamt ansvar för vår verksamhet och våra barn. Samarbete, kollegialt lärande och en drivkraft att vidareutveckla vår verksamhet kännetecknar skolan.Verksamhetens målFörskoleklass Kajen har elever som med största sannolikhet kommer fortsätta sin skolgång inom grundsärskolan.Vilka mål arbetar befattningsinnehavaren mot inom ramen för verksamhetens mål och vilka ansvarsområden har han/hon?Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på fritidshemmens kursplan och i samverkan med skolan utveckla delaktighet. samverkan med grundskolans fritidshem.Du kommer ingå i ett arbetslag med lärare och stödassistenter. Under del av skoldagen kommer du som fritidspedagog samarbeta med lärare. Det kan handla om, beroende på din utbildning och lärarlegitimation, ha ämnesansvar, vara resurs i klassen eller arbeta ämnesövergripande. I din fritidspedagogroll, kommer du att samarbeta med stödassistenter och ansvara för verksamheten på fritids. Det blir viss schemaläggning för personalen inom fritidshemmet, samt arbete med fritids Systematiska Kvalitets Arbete, SKA. Kvalifikationer Fritidspedagogexamen alternativt lärarexamen mot tidigare år inriktning mot fritidshem. Har du även något ytterligare skolämne kan det vara meriterande, även poäng i specialpedagogik eller erfarenhet av arbete med elever som läst enligt särskolans kursplaner. Vi vill också att du speglar läroplanens värdegrund med ett gott förhållningssätt. Du är flexibel och lösningsfokuserad, initiativtagande och kreativ, tydlig och strukturerad samt skapar engagemang och delaktighet. Du skall vara serviceinriktad med fokus på samarbete med kollegor, vårdnadshavare och elever. Du är en god ledare med tydlighet i kommunikation samt har en god organisationsförmåga. Vi ser gärna att du är kunnig i tecken som stöd, TAKK och har vana att arbeta med bildstöd.KravspecifikationFritidspedagogexamen eller legitimation lärare mot fritidshem.KompetenserSjälvständighetInitiativtagandeSjälvgåendeFlexibelStabilSamarbetsförmågaRelationsskapandeLedarskapTydligBeslutsamStruktureradKreativProblemlösande analysförmågaPedagogisk insiktHelhetssynFör tjänster där lärarlegitimation/examensbevis/studieintyg krävs ska detta lämnas in före anställning.Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.Varaktighet, arbetstid100% TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-28