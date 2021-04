Lärare mot fritidshem - Lidingö Kommun - Förskollärarjobb i Lidingö

Lidingö Kommun / Förskollärarjobb / Lidingö2021-04-15Vill också du ha ett jobb som är till nytta och glädje för andra människor? Där du är med och formar hur vårt samhälle ska se ut i framtiden. Där du får vara ditt bästa jag.I Lidingö stad hör arbete samman med hälsa. Vi satsar helhjärtat på utvecklande ledarskap och på dig som person. Med 2500 färgstarka kollegor inom 260 olika yrken, så behöver din vardag aldrig bli grå.Gå in på lidingo.se/jobb så får du veta hur det är. På riktigt.Vill du vara med och skapa det samhälle vi vill ha framöver? Vill du tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor vara med och göra skillnad på riktigt? Då är du rätt person för att börja arbeta hos oss på Högsätra skola.Högsätra skola är en skola med 550 elever fördelade från F-9 och vi är 75 medarbetare. Våra ledord är elevernas delaktighet, kunskapsfokus, kollegialt lärande, tydliga krav och höga förväntningar. Tillsammans med vårt gedigna arbete med trygghet och trivsel bidrar det till att skapa de bästa av förutsättningar för elevernas lärande.I Lidingö stad satsar vi helhjärtat på utvecklande ledarskap, både för dig som person och anställd. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete skapar enheterna inom Lidingö stad bra förutsättningar för alla våra barn och ungdomar att utvecklas maximalt i sitt lärande.Nu söker vi en driven lärare med inriktning mot fritidshem som vill vara med på vår utvecklingsresa mot ett fantastiskt fritidshem.2021-04-15I ditt uppdrag kommer du i samspel med övrig personal att ansvara och utveckla det pedagogiska lärandet på vårt fritidshem. Vi vill därför att du är en drivande och inspirerande lagspelare som kan se hur små förändringar kan leda till underverk på ett annars välfungerande fritidshem. Vårt fritidshem är organiserat i två större avdelningar, F-1 och 2-3, som utifrån behov delar upp sig i mindre grupper vid olika aktiviteter. Vi har ändamålsenliga lokaler i skolan utanför klassrummen, dessutom tillgång till skridskohall, idrottshall och fina skogs- och utomhusytor.Planeringstid för ditt uppdrag kommer att förläggas under skoltid. Beroende på din kompetens och behörighet så ser vi två alternativa uppdrag och ansvar hos oss under skoldagen.Alternativ 1Undervisa, utveckla och ta ansvar för NoF. Vi har sedan många år en tradition på Högsätra skola med NoF, "Natur och Friluftsliv". NoF har som syfte att inspirera eleverna till friluftsliv och lära om naturens skiftningar, skogens djur och förutsättningar för att vara i naturen. NoF ligger schemalagt för alla årskurser F-3 en gång i veckan, året runt oavsett väder. För årskurs 4-6 planeras en större utflykt per år där tidigare års kunskapsinhämtning tas tillvara.Du kommer möjlighet att ta rygg NoF-pedagog för att senare helt ta över arbetet och utveckla det vidare mot läroplanens innehåll.Alternativ 2Fungera som en tredje lärare i de två förskoleklasser vi har. Detta genom att undervisa mindre grupper i de ämnen som är lämpliga, beroende på din behörighet och elevernas behov. Andra årldersgrupper kan bli aktuella, om vi ser att det är där behovet finns.vara legitimerad som Lärare mot fritidshemvara väl förtrogen med med LGR 11 och utifrån den kunna planera och skriftligt förmedla verksamheten på fritidsMeriterande är:erfarenhet av liknande arbetebehörighet i idrott eller NO alt. annat ämneen driven pedagog som ser positivt på skolutvecklingen trygg person med ett tydligt ledarskaphar ett lågaffektivt bemötande och demokratiskt förhållningssättär ansvarsfull och självständig i ditt uppdragser samarbete som ett naturligt verktyg i utvecklandet av verksamhetenengagerad, professionell och initiativrikVid behov finns möjlighet till tjänstebostad under 2 år på Lidingö.Tillträde enligt överenskommelse.Individuell lönesättning.Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaleroch marknadsföring. Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare,rekryteringssajter och liknande.KontaktinformationGabriella Gustafsson, Bitr. rektor, 087313803, gabriella.gustafsson@lidingo.se Facklig representant, nås via stadens kundcenter, 08- 731 30 00ArbetsplatsGrönstavägen 14181 43 LidingöVaraktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidare.Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-02Lidingö kommun5695472