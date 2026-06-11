Lärare mot fritidshem
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I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Ängbyskolan är en F-6-skola med cirka 350 elever, belägen i natursköna Knivsta, precis intill Upplandsleden. Vår unika närhet till skog och natur ger fantastiska möjligheter till utomhuspedagogik och rörelse i vardagen, något vi ser som en viktig del av elevernas lärande och välmående.
På Ängbyskolan arbetar vi med kooperativt lärande, där samarbete, delaktighet och gemensamt ansvar genomsyrar undervisningen. Vi tror på att elever lär sig bäst tillsammans och strävar efter att skapa en inkluderande lärmiljö där alla får möjlighet att lära, utvecklas, stöttas och utmanas.
Vi är en skola med en varm och positiv atmosfär, där engagerade pedagoger och trygghet i skolan är grundläggande för elevernas framgång. Hos oss arbetar vi aktivt med värdegrundsarbete och vi strävar efter att varje elev ska känna sig sedd, hörd och motiverad att växa både akademiskt och socialt.
Vill du bli en del av Ängbyskolans team? Vi söker en lärare mot fritidshem som vill bidra till en skola där lärande, gemenskap och utveckling står i centrum. Vill du vara med och bidra där trygghet, studiero och höga förväntningar går hand i hand? Nu söker vi en engagerad lärare som vill ta ansvar tillsammans med kollegor och skolledningen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som lärare mot fritidshem i förskoleklass har du en central roll i att skapa en trygg, stimulerande och lärorik miljö för barnen både under skoltid och på fritidshemmet. Du ansvarar för att planera och genomföra pedagogiska aktiviteter som stödjer barnens sociala, emotionella och kognitiva utveckling. Genom att anpassa aktiviteterna efter barnens individuella behov och intressen bidrar du till deras utveckling av självkänsla, självständighet och empati.
En viktig del av ditt arbete innebär att främja barnens sociala färdigheter genom både lek och strukturerade aktiviteter, samt att stödja dem i att utveckla en positiv självbild. Du skapar en atmosfär där barnen känner sig trygga, sedda och hörda, och säkerställer att miljön är säker och stimulerande.
Du håller regelbunden kontakt med vårdnadshavare för att informera om barnens utveckling och trivsel och samarbetar med kollegor för att planera och genomföra gemensamma aktiviteter och projekt.
Denna roll kräver en utbildning som lärare mot fritidshem eller motsvarande relevant pedagogisk utbildning, samt erfarenhet av arbete med barn i yngre årskurser. Du har god förmåga att kommunicera och samarbeta med barn, föräldrar och kollegor och besitter kunskap om barns utveckling och pedagogiska metoder. Du är tålmodig, empatisk, flexibel och kreativ och du brinner för att skapa en positiv och utvecklande miljö för våra yngsta elever.Kvalifikationer
Legitimerad lärare med inriktning mot fritidshemAlternativt annan pedagogisk högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
God kännedom om styrdokument (Lgr22, särskilt kapitel om fritidshemmet)
Dokumenterad erfarenhet av arbete i fritidshem eller liknande verksamhet
• Förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning i fritidshem
• Kompetens att arbeta språkutvecklande och inkluderande
• Kunskap om elevers lärande, sociala utveckling och grupprocesser
• Förmåga att skapa meningsfulla och stimulerande aktiviteter utifrån elevernas behov och intressen
• Förmåga att integrera lek, skapande och rörelse i det pedagogiska arbetet
• Mycket god samarbetsförmåga (arbete i team med kollegor och skola)
• Relationsskapande och trygg i mötet med elever och vårdnadshavare
• Flexibel och lösningsfokuserad
• Tydlig ledarskapsförmåga
• Engagerad och ansvarstagande
• Erfarenhet av att arbeta i arbetslag och samverka med skolan
• Förmåga att organisera och strukturera verksamheten
• Digital kompetens (t.ex. dokumentation, lärplattformar)
• Erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-11 Eller enligt överenskommelse.
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331372". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta Kommun
(org.nr 212000-3013)
Knivsta kommun (visa karta
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741 75 KNIVSTA Arbetsplats
Knivsta kommun Kontakt
Biträdande rektor
Christopher Ledin christopher.ledin@knivsta.se Jobbnummer
9959443