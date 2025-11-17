Lärare mot fritidshem
2025-11-17
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Beckombergaskolan är en omtyckt F-6 skola som ligger naturskönt i utkanten av Bromma.
Skolan har cirka 500 elever och cirka 70 anställda. Här arbetar kompetenta och lösningsinriktade medarbetare med stort intresse och engagemang för elevernas utveckling och lärande. Elever, personal och vårdnadshavare trivs på vår skola.
På skolan pågår ett utvecklingsarbete kring språk och kunskapsutvecklande arbetssätt.
Beckombergaskolan är en välorganiserad skola med goda rutiner och arbetssätt. Skolan har fina lokaler och en fantastisk skolgård med en "rastbod" där eleverna kan låna olika leksaker och spel. Det finns många möjligheter för rörelse och kreativ lek på raster och fritidstid.
Vår skolrestaurang Matlunden har eget tillagningskök och serverar varmrätt, soppa och salladsbord varje dag
Din roll
Du kommer i rollen som lärare i fritidshem ansvara för att undervisningen utformas i överensstämmelse med skollag, läroplan och lokala styrdokument.
Du ingår i ett arbetslag och samverkar under hela dagen med andra professioner i skolan för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling.
I fritidshemmet erbjuder du och dina kollegor eleverna en meningsfull fritid genom att ta utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också genom kontinuerligt utmana eleverna vidare och inspirera till nya upptäckter. I undervisningen arbetar du för att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande med estetiska uttrycksformer samt utforskande och praktiska arbetssätt.
Tillsammans med dina kollegor verkar ni för ett förtroendefullt, öppet och respektfullt samarbete med hemmen för att ge ett helhetsperspektiv på elevens lärande och utveckling.
Din kompetens och erfarenhet
Du som söker:
är legitimerad lärare i fritidshem
har erfarenhet av att bedriva undervisning som ger eleven möjlighet att utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.
har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift
Du är trygg, stabil, har god självinsikt och anpassar ditt förhållningssätt beroende på situation. Du uppskattar att arbeta mot mål och fokuserar på ständiga förbättringar av verksamheten och ditt eget yrkesutövande. Du har god samarbetsförmåga med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du har god förmåga att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är strukturerad, genom att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Tjänsten är ett vikariat under läsåret 25-26 med placering i förskoleklass.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
