Lärare mot fritidshem - till Magelungsskolan
Stockholms kommun / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2025-12-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Arbetsplatsbeskrivning
I vår skola ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential.
För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:
• Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
• Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
• Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
• Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.
På Magelungsskolan höjs resultaten för varje år, eleverna känner studiero och trygghet. Tillsammans tar vi ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö vilket visar sig i vårt höga resultat i medarbetarenkäten, vi har ett av de högsta AMI, medarbetarnöjdhet, inom skolorna i Stockholm Stad. Vi har ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete på skolan som genomsyrar verksamheten och som handlar om att återkommande följa upp verksamheten för att kunna utveckla och förbättra den. På Magelungsskolan får eleven de bästa förutsättningarna att nå goda studieresultat och utvecklas som människor. Varierade undervisningsformer, systematisk uppföljning av elevernas studieresultat, tät återkoppling med vårdnadshavare tillsammans med en trygg skolmiljö där alla elever blir sedda är våra grundstenar. Magelungsskolan fokuserar på ett pedagogiskt utvecklingsarbete för skolans alla elever, att stärka det befintliga kunskap- och språkutvecklande arbetssättet samt skolgemensamt utveckla arbetet med trygghet och studiero kopplat till ett digitalt utvecklingsarbete.
Magelungsskolan fokuserar på ett långsiktigt pedagogiskt utvecklingsarbete för skolans alla elever och för att stärka det befintliga kunskap- och språkutvecklande arbetssättet. Vi har skapat förutsättningar för ett skolgemensamt kollegialt lärande med fokus på lärande för hållbar utveckling, ledarskap samt att vi tillsammans utforskar AI:s möjligheter.
Värdegrundsarbetet har en viktig roll på skolan och vi arbetar återkommande med den tillsammans med eleverna.
Vi har idag över 90% legitimerade och behöriga lärare samt förstelärare som driver den pedagogiska utvecklingen tillsammans med skolledningen. På skolan arbetar ett femtiotal medarbetare, alla med det gemensamma målet att samtliga elever ska må bra, vara trygga och utvecklas så långt som möjligt kunskapsmässigt såväl som socialt.
Skolan är en F-6-skola med ca 340 elever, två klasser i varje årskurs. Skolan ligger i fina omgivande miljöer nära både skog och sjö. Vi har en skolgård som inbjuder till varierad utevistelse för rörelse och meningsfulla gemensamma aktiviteter under både rastverksamheten och fritidstiden. Det här är ett område som vi kommit mycket långt i och som vi fortsatt lägger stor vikt på att fortsätta utveckla. Pedagogerna på fritidshemmet planerar och genomför rastaktiviteterna vilket skapar en röd tråd i värdegrundsarbetet.
Klassrummen är moderna och nyrenoverade och erbjuder en stimulerande arbetsmiljö. Vi har ett moderniserat och inbjudande bibliotek. Skolan nås lätt genom goda kommunikationer som pendeltåg och tunnelbana.
Här finner du mer att läsa om oss:https://pedagog.stockholm/organisation-och-ledarskap/magelungsskolan-vande-trenden/https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/skolan-med-stockholms-nojdaste-medarbetare/Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Magelungsskolan söker lärare i fritidshem, du har examen och är legitimerad.
Du drivs av utveckling av fritidshemmet och vill arbeta i ett kollegium som har en hög ambitionsnivå. Vi har ett aktivt, systematiskt och utvecklande kvalitetsarbete där det finns stort utrymme för dig att vara med och påverka utvecklingen av verksamheten framåt. Vi har stort fokus på en levande och driven rastverksamhet som inbjuder till aktiviteter och skapar trygghet för våra elever.
Vi söker dig som är stabil, engagerad och som tillsammans med kollegor kan skapa en god lärmiljö för våra elever. Du är väl förtrogen med fritidshemmets och skolans styrdokument och ansvarar för att planera och genomföra verksamheten med ett stort engagemang för barn och barns lärande. Du är en naturlig och trygg ledare som bemöter din omgivning med respekt, lyhördhet och nyfikenhet.
Du har lätt för att samverka och du har god kommunikation. Du är lösningsfokuserad och har en positiv inställning till utveckling och till att lära av varandra. Du har lätt för att skapa goda och förtroendeingivande relationer med elever, föräldrar och kollegor.
Som person har du förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och strukturerat sätt mot våra mål.
Du är kvalitetsmedveten och visar det genom att du är noggrann, ansvarsfull och väl medveten om de mål vi arbetar mot. Du tillför entusiasm med energi och lust i arbetet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera, genomföra samt kontinuerligt utvärdera undervisningen i fritidshemmet tillsammans med dina kollegor. Som pedagog hos oss är det viktigt att du har ett tydligt ledarskap och förmåga att skapa en trygg inlärningsmiljö som präglas av arbetsro och lust till lärande. Du har ett språkutvecklande arbetssätt. Du har förståelse för uppdraget och goda relationer till kollegor, elever och deras vårdnadshavare. Du har god förmåga att anpassa dig till nya situationer och bidrar med idéer. I din roll är du mån om att verksamheten håller hög kvalitet och planerar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du utvecklas och bidrar ansvarsfullt till utveckling i ett kollegialt lärande och du arbetar lösningsfokuserat.
Du har goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Du har god erfarenhet och kunskap om att planera, utveckla och leda rastverksamhet och fritidshemsverksamhet.Övrig information
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7218". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Magelungsskolan Kontakt
Yvonne Nilsson, biträdande rektor yvonne.2.nilsson@edu.stockholm.se 076-1247401 Jobbnummer
9648229