Lärare mot fritidshem - Noblaskolan Sundbyberg F-6
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2026-06-30
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Noblaskolan består av 18 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Vill du vara med och utveckla Noblaskolan Sundbybergs fritidshem?
Hos oss får du en nyckelroll där du inte bara kliver in i en färdig struktur, utan blir en drivande kraft i att bygga, forma och tydliggöra vår verksamhet på fritidshemmet tillsammans med skolledningen.
Som grundlärare mot fritidshem omsätter du din pedagogiska expertis i praktiken för att skapa en trygg och välstrukturerad lärmiljö.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
Sätta strukturer: Initiera, utveckla och etablera tydliga rutiner och pedagogiska ramar för fritidshemmets verksamhet.
Skapa helhet i skoldagen: Finnas som en stabil och trygg vuxen för eleverna från morgon till eftermiddag, i klassrummet, vid övergångar och under raster.
Driva kvalitativ fritidstid: Utforma och leda en inspirerande fritidsverksamhet (både eftermiddagar och lov) som bidrar till elevernas nyfikenhet, kreativitet och lärande.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
Är strukturerad och målinriktad: Du har en utmärkt förmåga att organisera, skapa ordning och se vad som krävs för att bygga en fungerande och tydlig verksamhet.
Är initiativrik och utvecklingsorienterad: Du motiveras av förändringsarbete och tycker det är genuint spännande att få utveckla och forma nya arbetssätt tillsammans med dina kollegor.
Är en skicklig relationsbyggare: Du anpassar ditt ledarskap efter elevernas olika förutsättningar och möter varje individ med trygghet, tillit och engagemang.
Brinner för hälsa och rörelse: Du samarbetar gärna, bidrar med kreativa lösningar och sprider med glädje och positiv energi både i idrottssalen och ute i naturen.Publiceringsdatum2026-06-30Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning (100%) med start HT 2026, semestertjänst.Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
174 62 SUNDBYBERG Arbetsplats
Noblaskolan Kontakt
Rekryterare
Ida Åström ida.astrom@noblaskolan.se Jobbnummer
9985072