Lärare mellanstadiet, Östansjö skola
Hallsbergs kommun / Grundskollärarjobb / Hallsberg Visa alla grundskollärarjobb i Hallsberg
2026-01-05
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallsbergs kommun i Hallsberg
, Örebro
eller i hela Sverige
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Om skolan
Östansjö skola är en liten skola med ca 125 elever belägen mitt i samhället Östansjö ca 8 km utanför Hallsberg. Det är en skola där alla elever är inkluderade, blir sedda och där det finns bra förutsättningar att skapa goda relationer. Pedagogerna samverkar tätt inom och mellan arbetslagen vilket ger en flexibilitet i skolans vardag. Vi räknar alla elever som allas! Verksamheten genomsyras av samsyn och tydligt ledarskap. Förtroendefullt samarbete mellan hem, skola och fritidshem är betydelsefullt för att skapa en helhetssyn kring varje elevs utveckling.
På Östansjö skola har alla förutsättningar att lyckas! Vår målsättning är att skapa en god miljö för bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Detta gör vi genom att möta varje individ medrespekt för sin person och sitt arbete, samt ge en trygg miljö och positiv framtidstro. Östansjö skolas och skolans fritidshem har följande gemensamma mål under läsåret 2025/2026:
Meningsfullhet, Engagemang, Relationer- vill ha MER av dig!
Vår ambition är att alla elever hos oss ska känna glädje över att vistas och verka i vår verksamhet, de ska känna sig delaktiga, trygga och inspirerade. Vi tar tillvara elevernas intressen och låter deras naturliga sökande efter kunskap leda oss på nya upptäcktsfärder i enlighet med de nationella riktlinjerna som formuleras i våra styrande läroplaner. Vi arbetar efter goda pedagogiska strukturer, en kultur som alla ansvarar för och ett gott ledarskap i vår verksamhet. Skolan och fritidshemmet arbetar utifrån "Bråka smartare", ett värdegrundsmaterial i samarbete och konflikthantering.
Vi erbjuder dig:
Trivsam arbetsplats med positiva och glada kollegor och barn.
Mindre skola med stora möjligheter.
En personlig bärbar dator eller iPad.
Konkurrenskraftig lön och individuell lönesättning.
Goda utvecklingsmöjligheter.
Denna tjänst är som lärare 4-6. Vi söker dig som stimuleras av att arbeta i en social gemenskap med högt i tak och fokus på verksamhetsutveckling. Dina möjligheter att utvecklas som pedagog och människa är goda då skolorna hela tiden strävar efter hög delaktighet och en god arbetsmiljö där ett helhetstänk prioriteras.
Vi söker dig som är behörig lärare 4-6 med bred ämnesbehörighet.
Du är förtrogen med läroplanen och andra styrdokument och har förmåga att omsätta teori till praktik. Du har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Du har en förmåga och driv att aktivt delta i skolans förändringsarbete i relation till skolans utvecklingsplan. Vi arbetar utifrån den kompetenta eleven där inflytande och delaktighet är viktigt.
Du har en förmåga att arbeta självständigt men också i samarbete med kollegor ser vi som självklart för att utveckla hög kvalitet i elevernas utbildning. Som pedagog har du också en god förmåga att skapa och bibehålla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi söker dig som är positiv, glad, trygg och entusiastisk i ditt arbete. I ditt dagliga arbete skall du kunna möta människor med inlevelse och empati. Du är även flexibel och ser möjligheter med olika anpassningar i verksamheten. Du sätter elevernas behov först.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete som lärare.
Erfarenhet av dokumentation.
Goda IT kunskaper.
Kunskaper om lågaffektivt bemötande.
Att du har erfarenhet av ett formativt arbetssätt.
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål. Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Publiceringsdatum2026-01-05Övrig information
Anställningen är en visstidsanställning under vårterminen med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Tjänstgöring kan komma att förläggas delvis på Fredrikbergskolan i Vretstorp som ingår i samma rektorsområde.
Sysselsättningsgrad 100%.
Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.Så ansöker du
Vi kommer löpande under ansökningstiden att kalla till intervjuer.
Din ansökan med merithandlingar och löneanspråk vill vi ha senast 2026-01-22.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola.Kontaktperson för detta jobb
Jenny Stenmark
Biträdande rektorjenny.stenmark@edu.hallsberg.se
0582-68 53 23
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs kommun
(org.nr 212000-1926) Jobbnummer
9669550