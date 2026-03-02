Lärare mellanstadiet (årskurs 6), Sofia skola, vikariat
Grundskollärarjobb / Stockholm
2026-03-02
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss!
Vi söker dig som vill ta dig an ett vikariat i en av våra klasser i årskurs 6 under vårterminen 2026, att följa eleverna avsluta sin tid på mellanstadiet.
Välkommen att söka tjänst på en av Stockholms vackraste innerstadsskolor. Sofia skola på Södermalm har ca 900 elever och ca 130 anställda. En bra verksamhet, god stämning och engagerade medarbetare utmärker skolan. Vi arbetar medvetet för att alla elever ska ha god måluppfyllelse och kunna nå så långt som möjligt i en trygg och stimulerande miljö.
Din roll
Undervisning i svenska och engelska i årskurs 6. Du är mentor för din klass. Samverkan med elevhälsan och fritidsklubben ingår i lärarrollen. Du bidrar till skolans utvecklingsarbete och samarbetar med kollegor.
Din kompetens och erfarenhet
• Du är en tydlig och trygg ledare i klassrummet och har god erfarenhet av att arbeta som lärare och mentor på mellanstadiet och årskurs 6.
• Du är ansvarstagande och kan anpassa undervisningen till olika elevers behov.
• Du skapar förutsättningar för att alla elever når målen och utvecklas i samspel med andra.
• Du kan samarbeta med kollegor och har även lätt att skapa kontakt med både elever och vårdnadshavare.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1073".
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Sofia skola/Sofia distans
Jimmy Svensson jimmy.svensson@edu.stockholm.se 08-50840409
