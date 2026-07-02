Lärare med tvärflöjt som huvudinstrument till Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Kulturskolan / Pedagogjobb / Söderhamn Visa alla pedagogjobb i Söderhamn
2026-07-02
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Ditt uppdrag
Vill du inspirera barn och unga att upptäcka och utvecklas inom musik? Har du tvärflöjt som huvudinstrument och vill bli en del av en kreativ och engagerad kulturskoleverksamhet? Har du kompetens och/eller erfarenhet inom andra kulturskoleämnen? Då kan du vara den vi söker.
I tjänsten ingår även att medverka, leda och utveckla ensemble- och orkesterverksamhet samt att samarbeta med kollegor kring konserter, föreställningar, projekt och andra gemensamma aktiviteter.
Samarbete med andra verksamheter och skolor i kommunen förekommer.
Undervisning sker enskilt och i grupp. Du planerar, inspirerar, engagerar och utmanar eleverna utifrån deras olika förutsättningar och mål. Arbetet sker dagtid och vissa kvällar. Helgarbete kan förekomma.
Beskrivning av arbetsplatsen
Kulturskolan i Söderhamn är en kreativ mötesplats där barn och unga får möjlighet att utveckla sina konstnärliga uttryck på fritiden. Vi arbetar för att skapa en tillgänglig, inspirerande och meningsfull verksamhet för kommunens barn och ungdomar.
Hos oss blir du en del av ett engagerat kollegium som tillsammans ger eleverna goda förutsättningar att växa, både konstnärligt och personligt. Vi värdesätter samarbete, kreativitet och ett öppet förhållningssätt till utveckling av undervisning och verksamhet.
Din kompetens
Vi söker dig som är engagerad, kreativ, lyhörd, flexibel och ansvarstagande. Kan undervisa, både enskilt och i grupp. Har relevant musikhögskoleutbildning, pedagogisk utbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Meriterande
Om du har erfarenhet av undervisning eller annat pedagogiskt arbete med barn och unga. Har kompetens i flera kulturskoleämnen. Har erfarenhet av ensemble- eller orkesterundervisning.
Vi ser gärna att du har goda kunskaper i svenska.
För tjänsten krävs B-körkort.
Vi erbjuder ett varierat och meningsfullt arbete där du får möjlighet att göra skillnad för barn och unga i Söderhamns kommun. Du blir en del av en kulturskola med engagerade kollegor och goda möjligheter att bidra till utveckling av verksamheten.
Vill du vara med och utveckla Kulturskolan i Söderhamn och inspirera nästa generation musikanter? Då ser vi fram emot din ansökan.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss finns hälsoinspiratörer och du har friskvårdsbidrag. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: Förmåner och fördelar - Söderhamns kommun (soderhamn.se)
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns Kommun
(org.nr 212000-2353), https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Söderhamns kommun (visa karta
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826 80 SÖDERHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Kulturskolan Kontakt
Mats Siggstedt, Musikerförbundet mats.siggstedt@soderhamn.se Jobbnummer
9989402