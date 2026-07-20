Lärare med specialpedagogisk kompetens
Haninge Kommun / Grundskollärarjobb / Haninge Visa alla grundskollärarjobb i Haninge
2026-07-20
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Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Nu söker vi en lärare till behandlingsskolan Gröna Huset i Haninge kommun. Gröna Huset är en del av Individ- och familjeomsorgens öppenvård och är ett miljöterapeutiskt behandlingsprogram med skola som syftar till en positiv förändring för ungdomar och deras nätverk. Här finns möjligheter för varje ungdom och dennes familj att tillsammans med andra förändra sin situation och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Målgrupp
Ungdomar mellan 15–17 år som med hjälp av aktivt vuxenstöd och vardaglig struktur vill förändra sin situation
Ungdomar som på grund av sitt beteende och/eller hemmiljö är aktuella hos socialtjänsten
Ungdomar som genom en anpassad skolgång vill uppnå egna individuellt uppsatta skolmål
Gröna Huset har plats för 10 ungdomar. En placering påbörjas oftast i samband med skolstart och sträcker sig över ett läsår. Personalen består av en enhetschef, två kuratorer och två lärare som arbetar teambaserat. Vi söker nu en kollega som är duktig och trygg i att möta ungdomar och föräldrar, samt är strukturerad och kan prioritera i sitt arbete, har god självkännedom och förmåga att samarbeta och stort engagemang i rollen som lärare. Denna tjänst är en tillsvidareanställning.
Ditt uppdrag
Som lärare vid Gröna huset kommer du att undervisa i grundskolans senare år. Gemensamt för skolans arbete är att det vänder sig till barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro- och beteendeproblematik. Tjänsten innefattar sedvanliga lärararbetsuppgifter som planering, genomförande av lektioner och efterarbete, studiebesök samt dokumentation och uppföljning av elevernas kunskapsutveckling. Arbetet ställer stora krav på din förmåga att anpassa din undervisning efter olika elevers behov. Du arbetar elevnära och stödjer elever i behov av anpassningar och särskilt stöd. Arbetet sker individuellt och i nära samarbete med arbetsgruppen.
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig som har en stark pedagogisk förankring och ett genuint intresse för målgruppen. Du har god självkännedom och förmåga att samarbeta, samt kan prioritera i ditt arbete.
Du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska och engelska, eventuellt annat ämne, i årskurs 7–9. Bred ämneskompetens är meriterande.
Du har specialpedagogisk kompetens antingen genom vidareutbildning till specialpedagog/speciallärare eller på annat sätt dokumenterad specialpedagogisk erfarenhet/utbildning.
Du har god kunskap om digitala verktyg och kompensatoriska lärhjälpmedel. Du har även erfarenhet av digitala dokumentationssystem och lärplattformar.
Du har erfarenhet av tidigare arbete med målgruppen och vi ser gärna att du har erfarenhet av familjearbete och motivationsarbete med ungdomar. Erfarenhet av arbete med att stävja problematisk skolfrånvaro är meriterande.
Körkort är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Det här kan vi erbjuda dig
Vi som arbetar här är kunniga och engagerade i vårt arbete samt måna om varandra och att ha en god stämning i gruppen. Vi vill att vårt arbete präglas av samsyn, kvalitet och rättssäkerhet och tycker det är viktigt att utvecklas i vårt arbete. Som medarbetare i Haninge kommun är vi måna om din arbetsmiljö och ser därför till att du är delaktig i de processer och de beslut som är kopplade till ditt vardagliga arbete. Vi arbetar ständigt på att Haninge kommun ska vara en arbetsplats där man trivs och därför välkomnas dina tankar och förbättringsförslag.
Vi sitter i trevliga lokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger och naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag och lediga klämdagar.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Under sommarperioden v.27 till v.32 kan det vara längre svarstid än vanligt. Vi tackar dig för ditt tålamod.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Information om anställningsvillkor och förmåner finns samlad på vår hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär att vara anställd i Haninge kommun.
Vill du veta mer om oss är du varmt välkommen att titta in på haninge.se/karriar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterassen 2 (visa karta
)
136 40 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid, Gymnasie- och vuxenutbildning, Riksäpplet Kontakt
Charlotte Stolt charlotte.stolt@haninge.se +4686065382 Jobbnummer
10007733