Lärare med samhällsvetenskaplig och humanistisk bredd
Bona Folkhögskola Ekonomisk Förening / Gymnasielärarjobb / Motala Visa alla gymnasielärarjobb i Motala
2026-06-10
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Bona folkhögskola söker en pedagog som vill leda lärande tematiskt, digitalt och nära deltagarna – gärna med kompetens inom samhällskunskap, historia, religion och engelska.
En av våra lärare inom det samhällsvetenskapliga och humanistiska området går i pension, och vi söker nu dig som vill vara med och vidareutveckla lärandet på Bona folkhögskola. Tjänsten omfattar 50–100 %, beroende på din kompetens och vilka ämnesområden du kan bidra med. Tillträde sker i augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Om uppdraget
Vi söker dig som har en bred ämneskompetens och kan bidra inom flera av områdena samhällskunskap, historia, religion, kultur, demokrati, etik, medier och aktuella samhällsfrågor.
På Bona arbetar vi tematiskt. Det betyder att lärandet inte i första hand byggs upp som separata ämneslektioner, utan kring frågor, sammanhang och teman där flera kunskapsområden möts. Historia, religion, samhällsfrågor, språk, ekonomi, kultur, livsåskådning, makt, demokrati och omvärldsanalys kan därför vävas samman i samma arbetsområde.
Arbetssättet kräver att du är nyfiken även på områden utanför din egen ämnesbakgrund och tycker om att samarbeta med kollegor för att skapa helhet och mening i deltagarnas lärande.
En betydande del av arbetet sker på engelska. Därför behöver du ha mycket goda kunskaper i engelska och kunna leda lärprocesser på engelska, både muntligt och skriftligt.
Vårt arbetssätt
Bona folkhögskola har under flera år utvecklat ett arbetssätt där digitalisering, AI och relationsskapande pedagogik är en naturlig del av lärandet. Hos oss är digital teknik inte ett tillägg vid sidan av, utan en del av hur vi skapar tillgänglighet, struktur, gemenskap och närvaro.
Vi använder digitala miljöer för kommunikation, kursstruktur, handledning och gemensamt lärande. Vi arbetar också aktivt med AI som stöd för lärande, reflektion, språk, analys och deltagarnas möjlighet att bearbeta komplexa frågor och uttrycka sina tankar.
Du behöver inte kunna allt från början, men du behöver vilja lära, pröva och bidra till fortsatt utveckling.
Vi söker dig som
har bred kompetens inom samhällsvetenskapliga och/eller humanistiska ämnen
kan bidra inom flera av områdena samhällskunskap, historia, religion, kultur, etik, demokrati och omvärldsfrågor
har mycket goda kunskaper i engelska och kan leda lärande på engelska
är intresserad av tematiskt och ämnesövergripande arbete
är nyfiken på kunskapsområden utanför den egna ämnesbakgrunden
ser digitalisering och AI som möjliga verktyg för inkludering, lärande och självständighet
är trygg i mötet med unga vuxna och vuxna deltagare
kan skapa struktur, tillit och tydlighet i lärprocesser
tycker om att samarbeta och utveckla lärande tillsammans med andra
Lärarutbildning, folkhögskoleerfarenhet eller erfarenhet av vuxenutbildning är meriterande, men vi är också intresserade av annan relevant erfarenhet.
Vi erbjuder
Hos oss får du bli del av en liten och engagerad folkhögskola med stark utvecklingsvilja. Vi arbetar nära deltagarna och bygger utbildning där kunskap, självbild och framtidstro hänger samman. Du får kollegor som gärna tänker tillsammans, prövar nytt och tar ansvar för helheten. Vi arbetar både på plats och digitalt.
Tjänstens omfattning är 50–100 %, beroende på kompetensområden och verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-06-10Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till cristina@bona.nu
. Berätta gärna vilka ämnen och kompetensområden du särskilt kan bidra med, hur du använder engelska i lärande och hur du ser på tematiskt arbete, digitalisering och AI.
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
Tillträde: augusti 2026 eller enligt överenskommelse
Omfattning: 50–100 %
Arbetsplats: Bona folkhögskola, Motala / platsoberoende arbetssätt enligt verksamhetens upplägg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: cristina@bona.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bona Folkhögskola Ekonomisk Förening
Urban Hjärnes Väg (visa karta
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591 30 MOTALA Arbetsplats
Bona Folkhögskola Ek Fören Jobbnummer
9958327