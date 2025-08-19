Lärare med kompetens inom akut omhändertagande
2025-08-19
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Vi stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till beredskap och motståndskraft. Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den 1 januari byter vi namn till Myndigheten för civilt försvar.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle i såväl fred, kris som krig? Då kanske du är vår nästa kollega! Vi söker nu en lärare inom akut omhändertagande till våra grundutbildningar i Revinge.
MSB erbjuder utbildningar för att stärka och utveckla förmågan inom svensk räddningstjänst, civilt försvar och krishantering. Som lärare hos oss är du en viktig länk i den här kompetensförsörjningen. I vårt team av lärare så är undervisning och bedömning ditt huvudsakliga uppdrag men du deltar även i ämnesdiskussioner, ämnesutveckling och samverkar med andra ämnesområden inom vår egen myndighet samt externa aktörer. MSBs skolverksamhet arbetar även i ämnesövergripande och samverkande projekt. Det stärker våra studerandes och kursdeltagares förståelse för den komplexitet som finns inom kommande uppdrag och ger en ökad insikt om flera aktörers roll i att skydda samhället.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för planering, undervisning, praktisk övning, examination och bedömning av utbildningsmoment inom akut omhändertagande i flera olika kurser och utbildningar. Undervisningen genomförs både på distans och på skolan. Det innebär att du behöver vara bekväm i både det fysiska och digitala klassrummet samt med att arbeta i digitala stödsystem som schemaprogram (TimeEdit), studieplattform (Studera) och distansundervisningsplattform (Zoom).
I dina arbetsuppgifter ingår:
- Planera undervisning.
- Genomföra undervisning och praktisk övning i akut omhändertagande.
- Examinera, bedöma och sätta betyg, både teoretiskt och praktiskt.
- Följa upp och utvärdera utbildningsinsatser och arbeta med ständiga förbättringar i undervisningen.
- Vara delaktig i enhetens arbete och ämnesgrupp.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är:
- Legitimerad sjuksköterska.
- Goda kunskaper att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har:
- Utbildning och erfarenhet av prehospital vård och/eller traumavård.
- Erfarenhet av handledning.
- Vidareutbildning inom ambulans, IVA eller narkos.
- Kunskap om och erfarenhet av MSB:s utbildningsverksamhet.
- Utbildning i krigssjukvård.
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Vi ser gärna att du har uppnått en personlig mognad och är trygg i dig själv, att du besitter en pedagogisk insikt som möjliggör dig att nå de studerande på olika sätt. Vi ser även att du är en naturlig ledare i utbildningsmiljön.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Revinge och resor i anställningen förekommer. Du förväntas kunna genomföra viss utbildning på annan ort, i första hand Sandö under enstaka veckor.
Enheten för Grundutbildning 1 är en av fyra enheter som arbetar med våra grundutbildningar och vi finns i både Revinge och på Sandö. Genom omvärldsbevakning, aktuell forskning och beprövad erfarenhet utvecklar vi våra utbildningar och dess genomförande för att möta framtidens behov på bästa sätt och just nu växer vårt uppdrag både genom att utveckla en ny grundutbildning för brandmän men även genom att ta fram funktionella civilpliktsutbildningar.
Vi erbjuder dig möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Mikael Lennartsson. Fackliga företrädare är Thomas K Nilsson (Saco-S), Pierre Håkansson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
