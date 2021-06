Lärare med inriktning fritidshem till Sjuntorpskolan - Trollhättans Kommun - Förskollärarjobb i Trollhättan

Trollhättans Kommun / Förskollärarjobb / Trollhättan2021-06-29Vi är stolta över Trollhättans Stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.Om verksamhetenSjuntorpskolan är en lantligt belägen F-9 skola med cirka 450 elever med närhet till naturen.Skolans fritidshem består av fyra avdelningar där två av avdelningarna är för elever i förskoleklass och år 1 och två avdelningar för elever i år 2 till år 6. Nu finns chansen för dig som vill arbeta på ett fritidshem där vi aktivt arbetar med att höja kvalitén på fritidshemmet. Fritidshemmet ingår som en naturlig del av skolans verksamhet och vi arbetar efter utvecklingsområden som stärker lärande och likvärdighet. Hos oss är eleven i fokus, detta gäller såväl kunskapsutveckling som social utveckling. Fritidspedagogiken är en viktig del under hela skoldagen och ger elever möjligheter till fler sätt att lära. Hos oss är hela skolan tillsammans ett arbetslag som tar ansvar för att alla lyckas - både elever och personal.2021-06-29Vi söker dig som vill arbeta med att skapa förutsättningar för alla elevers utveckling och som brinner för att varje elev ska få en så bra och lärande dag som möjligt. Vi erbjuder dig en tjänst i en miljö som kännetecknas av utveckling och mycket god kompetens. Hos oss blir du en del i ett fritidsarbetslag bestående av fritidspedagoger samt resurspersoner som tillsammans skapar en fritidsverksamheten med kvalitét likaväl som man genomför uppdrag under skoldagen i samverkan med skolans pedagoger. Du kommer ansvara för undervisning både under skoltid utifrån fritidshemmets läroplan och under fritidstid samt vara resurs i klass f-5 under skoldagen.Vi söker en legitimerad fritidspedagog/lärare mot fritidshem med förmågan att anpassa undervisning och lärmiljöer utifrån elevens behov.AnställningsinformationUtdrag ur Belastningstegistret är obligatoriskt vid arbete med barn.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag har vi passerat 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans Stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.Trollhättans Stad tillämpar rökfri arbetstid.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2021-09-06 TillsvidareanställningFast LönSista dag att ansöka är 2021-08-08Trollhättans kommun5837544