Lärare med inriktning fritidshem till Ölmstadsskolan
Jönköpings kommun / Förskollärarjobb / Jönköping Visa alla förskollärarjobb i Jönköping
2026-06-22
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ge framtidens världsmedborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar? Bli lärare inriktning fritidshem hos oss! På utbildningsförvaltningen får du möjlighet att sprida lärglädje – varje dag, hela vägen.
Ditt nya jobb
I ditt arbete blir du en del av engagerade kollegor på avdelningarna Junibacken och Mattisskogen. Du ansvarar för det pedagogiska arbetet i fritidshemmet och planerar, genomför och följer upp aktiviteter som knyter an till läroplanens mål och övriga delar av grundskolans uppdrag. Genom att erbjuda kreativa och varierade arbetssätt ger du eleverna möjlighet att lära på nya sätt och omsätta sina kunskaper i praktiken. En viktig del av uppdraget är att säkerställa att fritidshemmet fungerar som ett meningsfullt och utvecklande komplement till elevernas skoldag, där deras förmågor, sociala utveckling och tilltro till sig själva får växa. Du bygger tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och bidrar till en trygg och inspirerande lärmiljö som möter eleverna på deras fritid.
Välkommen till oss
Ölmstad ligger naturskönt mellan Huskvarna och Gränna. Ölmstads skolområde består av två skolor. Ölmstadskolan med ca 250 elever och Örserumsskolan med ungefär 35 elever. Skolan är inne i ett spännande skede med en helt nybyggd skola som stod klar i januari 2026.
På skolan finns en engagerad och duktig personalgrupp som jobbar för barnens bästa varje dag. På vår hemsida får du gärna läsa mer om skolan: https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/olmstadskolan-f-6
Läs om hur det är att jobba i Jönköpings kommun på: https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker en legitimerad lärare för arbete i fritidshemmet, alternativt en kandidat som ännu inte fått sin legitimation eller befinner sig i slutet av sin utbildning. Rollen kräver att du har god förståelse för grundskolans uppdrag och de styrdokument som vägleder fritidshemmets arbete. För att lyckas i uppdraget behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt, samt en grundläggande digital kompetens som gör att du tryggt kan använda skolans IT‐verktyg i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i fritidshem eller skola, då det ger en god grund för att snabbt komma in i rollen och bidra till verksamhetens utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Den här befattningen är arbetsvärderad och återfinns i basgrupp F.
För mer information om befattningens löneintervall se: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/lon-och-lonestatistik
Viss undervisning i ämnen kan förekomma inom ramen för samverkan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg i samband med din ansökan. Enligt skollagen krävs att samtliga medarbetare som anställs inom våra verksamheter uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin arbete inom skola eller förskola: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
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Från och med 1 mars 2026 infördes utökade registerkontroller för personer som ska arbeta med barn. Det innebär att du kommer behöva lämna in ytterligare ett utdrag inför anställning. Det andra utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
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Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.
Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
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Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken: https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Välkommen att söka tjänsten som lärare inriktning fritidshem.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
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551 89 JÖNKÖPING Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Jessika Philip jessika.philip@jonkoping.se 036-106674 Jobbnummer
9973823