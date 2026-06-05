Lärare med behörighet i idrott och hälsa
Önums Friskola / Grundskollärarjobb / Vara Visa alla grundskollärarjobb i Vara
2026-06-05
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Önums Friskola i Vara
ÖNUMS FRISKOLA - en liten förskola/skola med stora möjligheter, det NATURLIGA valet.
Vår verksamhet består av förskola, förskoleklass, skola åk 1-6 samt fritidshem. På Önums Friskola är vi ca 150 barn och därav 50 förskolebarn. Vår naturmiljö är stimulerande och utmanande för barn och pedagoger. Vi ser gärna att du har ett stort naturintresse.Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig en spännande och utvecklande tjänst som lärare för elever i mellanstadieåldern. Vi söker en engagerande lärare med arbete i åk 4-6. Tjänsten innehåller både årskursvis och åldersintegrerad undervisning.
Tillsammans med övriga i arbetslaget ska du planera, genomföra och utvärdera verksamheten för att skapa förutsättningar för elevers kunskapsutveckling och en god lärmiljö.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad lärare i idrott och hälsa. Du behöver även vara behörig i ytterligare ämne för grundskolan.
Du är flexibel, har en positiv elevsyn och har god samarbetsförmåga. Du tycker om att vara i utveckling och ständigt lärande. Du har förmåga att utveckla arbetet utifrån uppdraget i läroplanen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Provanställning 6 månader.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: info@onumsfriskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Önums Friskola
Önum Djäknagården 1 (visa karta
)
534 91 VARA Kontakt
Rektor
Lisa Borehed info@onumsfriskola.se 0735926554 Jobbnummer
9950139