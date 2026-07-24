Lärare matematik och teknik, 60%
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2026-07-24
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
"Vi vet vad vi kan, vart vi är på väg och hur vi tar oss dit - Tillsammans tar vi nästa steg."
Hökarängsskolan omfattar årskurserna 1-9 och förskoleklass samt fritidshem, fritidsklubb och anpassad grundskola. Verksamheten omfattar cirka 550 elever.
Hökarängsskolan ska vara en skola för var och en och för alla: Varje elev ska vara i goda lärprocesser, trivas och må bra här och nu och lämna skolan med goda resultat och väl rustad för framtiden. Personalen ska vara engagerad och ha höga förväntningar på varandra, sig själva och eleverna. Eleverna ska vara engagerade, delaktiga och ansvarstagande. Som ett led i vårt utvecklingsarbete träffas lärare i pedagogiska utvecklingsgrupper för att utveckla undervisningen.
Hökarängsskolan är en 1950-talsskola med stora fina lokaler. Entrén och skolans ljushall är välkomnande och hjärtat i skolan. Här finns elevhälsans lokaler, expedition, personalrum, arbetsrum, vaktmästeri, musik- och slöjdsalar. Matematik- och NO/tk-salar är samlade i en gemensam korridor.
Vi söker nu en vikarie för höstterminen 2026, en lärare som ska undervisa i matematik och teknik åk 7-9, främst åk 9. Tjänsten är på 60% och förlagd tre dagar i veckan, tisdag-onsdag samt fredag.
Läs mer om vår skola på www.hokarangsskolan.stockholm.se Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Lärare i matematik och teknik åk 7-9, främst åk 9.
60% förlagt på tisdag, onsdag, fredag. Kvalifikationer
Ämnesbehörighet åk 7-9 i matematik och teknik.
Du ska kunna fånga och fördjupa elevernas intresse för dina ämnen, ha stort intresse för elevers kunskapsutveckling och se möjligheter till utveckling samt skapa förutsättningar för varje elev att nå målen. Du ska tycka om att möta elever och ha god förmåga att knyta kontakt och skapa delaktighet i gruppen. Du skall kunna såväl samarbeta med kollegor som arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du ska arbeta språkutvecklande och bidra till det kollegiala lärandet. Samarbete i ämnesgruppen samt i arbetslagen är nödvändigt.
Mycket god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt med kollegor, elever och vårdnadshavare är nödvändigt.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Fagersjövägen 18 (visa karta
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123 58 FARSTA Arbetsplats
Hökarängsskolan Kontakt
Bitr. Rektor
Charlotta Lindqvist 0850847557 Jobbnummer
10010889