Lärare Matematik och NO Stureskolan - Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen - Grundskolelärarjobb i Boden

Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen / Grundskolelärarjobb / Boden2021-04-14Bodens kommun är en modern småstad med 28 000 invånare. I Boden lever vi närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till.Att arbeta i Bodens kommun är att vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Detta innebär möjligheter och utmaningar där vägen fram kan vara mod att våga. Vi har en stark våga prova-kultur där stödet från kompetenta kollegor och chefer finns nära. Här får du ett stort förtroende i en fantastisk miljö och möjlighet att utveckla dig själv och andra. Vill du veta mer om hur det är att jobba i Bodens kommun? Då kan du läsa mer här: www.boden.se/jobbaiboden Välkommen till Arbetsmarknad- och Utbildningsförvaltningen i Bodens kommun!Bodens kommun ligger i Norrbottens kustland, 3 mil från havet. Här bor cirka 28 000 personer. Boden är en modern småstad med närhet till det mesta för ett trivsamt arbets- och fritidsliv.I Bodens förskolor och skolor ges barn och unga mod och kompetens att möta framtidens utmaningar den visionen arbetar vår utbildningsförvaltning för.Kunskap, trygghet och goda lärmiljöer är utmärkande i våra verksamheter. Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng! För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb?2021-04-14Vi söker Dig som vill undervisa i ma/no/teknik i år 7-9. Undervisning kommer att vara din huvudsakliga arbetsuppgift. Men som lärare har du även rollen som mentor för en grupp elever och i den rollen skapar du de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas, trivas och känna sig trygga.Vi söker Dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik och no.Vi vill att du är öppen för varierande arbetssätt, samverkan och skolutveckling. I övrigt har du goda pedagogiska insikter och är väl förtrogen med skolans styrdokument och systematiska kvalitetsarbete.Ditt pedagogiska sätt och sociala förmåga gör att du har lätt att skapa kontakt med människor och du är därför även duktig på att förmedla ditt kunnande till våra elever. Du ha god vana att arbeta med dator som verktyg i pedagogisk verksamhet.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.ÖVRIGTVänlig bifoga lärarlegitimation eller examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan.När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan, märkt med referensnr till respektive kontaktperson, Bodens kommun, 96186 Boden.Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande i denna rekrytering.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde under höstterminen. Tjänsten tillsätts under förutsättningen att erforderliga beslut fattas. Urval sker löpande så sök redan idag. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-28Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen5692455