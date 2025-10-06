Lärare Matematik och NO åk 7-9
Vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling med fokus på kunskap för hela livet. Hos oss sker skol- och undervisningsförbättring genom intern samverkan och i samarbete med akademin och samhället. Förvaltningen ansvarar för utbildning från förskola till vuxenutbildning samt driver ett unikt hus för ungdomars aktiva fritid.
Skara kommun är med i ett nationellt forskningsprojekt!
Vi arbetar för att utveckla undervisningen i matematik för att skapa än bättre förutsättningar för att alla elever ska lyckas med sina matematikstudier.
Matematiklärare på alla stadier i kommunen arbetar med specialdesignade lektionsupplägg som ser till att våra elever får arbeta med den viktigaste matematiken, den matematik som är nödvändig för att kunna lära sig mer matematik. Vi skapar en röd tråd i elevernas matematikutbildning och ser till att de redan i tidiga skolår ser matematikens samband och generaliserbarhet. Matematikstrategin bygger på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och sammanfaller med tankarna i de nya kursplaneförslagen för grundskolans matematik.
Är du intresserad av utvecklingsarbete och vill vara med och förbättra matematikutbildningen för elever, både i ditt eget klassrum och nationellt? Välkommen till oss i Skara och var med på vår spännande matematiksatsning.
Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta med ansvar för undervisning i matematik; gärna i kombination med NO. Detta innefattar planering, genomförande, uppföljning, utvärdering och utveckling av undervisningen. Du arbetar med IKT i det dagliga arbetet.
Vem är du?
Du är en engagerad och tydlig pedagogisk ledare som både inspirerar och skapar trygghet i klassrummet. Med kreativitet och initiativkraft ser du möjligheter och bidrar aktivt till skolans utveckling. Du planerar och strukturerar din undervisning med fokus på varje elevs behov och lärande. Genom din lyhördhet och förmåga att se saker ur olika perspektiv bygger du starka relationer och samarbeten - med elever, kollegor och vårdnadshavare.Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
- Legitimerad lärare, behörig att undervisa i matematik och NO.
- Ha god förmåga att strukturera, planera, organisera och följa upp det pedagogiska arbetet utifrån de styrdokument som finns.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidare, ferietjänst på 100% med tillträde 2026-01-07.
Urval, intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Registerutdrag
Arbetsgivaren har en rätt och i många fall en skyldighet att ta del av utdrag från belastningsregister. Skyldigheten för arbetsgivaren inträffar i arbeten där medarbetaren kommer att ha kontakt med barn och ungdomar. Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/ Ersättning
