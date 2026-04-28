Lärare Matematik/NO/Speciallärare, Tunaskolan 7-9, 100 % tv
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Nu har du med lärarlegitimation chansen att komma till en nyrenoverad skola och göra skillnad med dina kunskaper och erfarenheter!
Tunaskolan F-9, belägen mitt emellan Mjölkudden och Notviken har ett av Luleås större upptagningsområden. Skolan har från ht 26 ca 590 grundskoleelever, ca 170 av dessa går även på vår fritidshemsverksamhet. Inne i Tunaskolan bedriver också anpassade grundskolan, med ca 130 elever, sin verksamhet vilket innebär att vi inom vår skola får möjligheter att samverka med varandra. Skolan är självförsörjande vad gäller lokaler vilket gör att vi slipper resor till andra skolor då eleverna ska ha de praktiskt-estetiska ämnena. Skolan har totalrenoverats under några år vilket innebär att klassrum och inventarier håller hög standard. Till ht 27 kommer en ny byggnad på över 4000kvm, som just nu uppförs, att kunna tas i bruk.
På området har vi vidare goda kontakter med andra aktörer så som Notvikens IK och kyrkan. Skolan kan även nyttja Notvikens IKs hela idrottsanläggning som är anknuten till skolområdet genom en tunnel under Mjölkuddsvägen. Likaså finns närhet till Coop Norrbotten arena under vinterhalvåret. Tunaskolans centrala läge ger goda transportförbindelser och gör att skolans elever har lätt att nå evenemang som anordnas i centrum eller på universitetsområdet, något som också förvaltas väl av våra skickliga pedagoger. Trots sitt centrala läge har Tunaskolan även närheten till naturen och vattnet vilket i sin tur ger stora möjligheter till variation i undervisningen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-28Arbetsuppgifter
Tjänsten är uppdelad mellan ämnena Ma/NO och speciallärarinsatser. Undervisningen är inriktad mot elever i årskurs 7-9. Du kommer att ingå i ett arbetslag om ca 15 personer. I tjänsten ingår mentorskap.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med speciallärarexamen och behörighet i matematik/No årskurs 7-9.
Det viktigaste tillsammans med behörigheten är att du är en intresserad, engagerad och kompetent lärare som vill vara med och utveckla Tunaskolan. Vi ser så klart att du har ett djupt liggande intresse att arbeta med elever och elevers lärande. Många av våra elever har annat modersmål än svenska vilket gör att kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav för tjänsten. Vidare förutsätter vi att du är duktig på att kommunicera, bygga relationer och samarbeta med andra och att du delar med dig av de kunskaper och erfarenheter som du själv besitter. Självfallet är du väl insatt i de styrdokument som reglerar skolan och du agerar utifrån dessa i mötet med elever, vårdnadshavare, ledning och personal.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %, med tillträde 260812 alt. enligt överenskommelse.
Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322115".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
972 31 LULEÅ
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen
Rektor
Marcus Hedström 0920 45 30 00
9879331