Lärare matematik/NO 7-9, Södermöreskolan
2026-04-29
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett arbete som är viktigt på riktigt. I Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningen har under det senaste decenniet haft en stark utveckling med ökande elevresultat, hög trygghet och en av landets högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära och ge varje individ möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Södermöreskolan är en högstadieskola i södra Kalmar kommun med cirka 250 elever och 35 engagerade medarbetare. Här arbetar vi nära varandra, med korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka undervisningens utveckling.
Varmt välkommen till oss!
Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
Vi söker dig som kan undervisa i matematik/NO och gärna teknik i årskurs 79 och som vill bidra till att utveckla vår högstadieverksamhet.
I rollen ingår att:
* Planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån gällande styrdokument.
* Skapa en tydlig, trygg och stimulerande lärmiljö där eleverna ges möjlighet att nå sin fulla potential.
* Samarbeta med kollegor i både ämneslag och arbetslag.
* Bidra aktivt till skolans kvalitets- och utvecklingsarbete.
* Vara mentor för en grupp elever och arbeta nära elevhälsa och vårdnadshavare.
Du kommer att ingå i ett engagerat och kompetent arbetslag där vi hjälps åt, delar erfarenheter och utvecklar undervisningen tillsammans.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik/NO, och gärna även i teknik eller något annat ämne i årskurs 7-9.
* Har god didaktisk kompetens och ett stort engagemang för elevernas lärande.
* Är strukturerad, ansvarstagande och har förmåga att skapa tydlighet i undervisningen.
* Har ett positivt förhållningssätt och trivs med att samarbeta med kollegor, elever och vårdnadshavare.
* Ser digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen.
Erfarenhet av undervisning inom grundskolan är meriterande, liksom erfarenhet av arbete med formativ bedömning och differentierad undervisning.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Schema.
Rekrytering av tjänsten sker löpande.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321939". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746)
Östra sjögatan 18 (visa karta
)
391 29 KALMAR Arbetsplats
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Sveriges Lärare
Lisa Sund lisa.sund@kalmar.se 010-35 25180 Jobbnummer
9881468