Lärare Ma/NO/Tk årskurs 4-6
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen / Grundskollärarjobb / Hudiksvall Visa alla grundskollärarjobb i Hudiksvall
Ede skola ligger i Delsbo i hjärtat av vackra Dellenbygden.
På skolområdet finns två enheter, årskurs F-6 och 7-9. Här finns också ett bibliotek, en simhall med utebad, en idrottshall, en uterink med isbana och Delsbo skidstadion med motionsspår alldeles intill skolområdet. En skola mitt i byn med fantastisk natur inpå knuten! En aktiv föräldraförening och nära anknytning till lokalsamhället gör skolan unik!
Ede skola F-6 är en skola med ca 330 elever och 45 personal som organiserade i två arbetslag F-3 och 4-6. Elevhälsoteamet som består av skolsköterska, skolkurator och specialpedagog är på plats alla dagar i veckan och arbetar nära lärare och övrig personal. Olika samarbeten sker med enheten 7-9.
Vi söker nu en lärare med behörighet att undervisa i främst matematik, NO och teknik. Andra ämnesbehörigheter är också av intresse. Du kommer att ha undervisning och mentorskap i en årskurs 5 men beroende på din kompetens och profil kan det vara aktuellt att undervisa även i annan årskurs inom arbetslaget. Profil
Vi söker dig med lärarlegitimation med behörighet enligt beskrivningen ovan. Du har ett tydligt ledarskap i klassrummet och en erfarenhet att bedriva en strukturerad undervisning med fokus på ledning och stimulans. Du bidrar engagerat i skolans elevhälsoarbete med fokus på främjande och förebyggande insatser.
God samarbetsförmåga och vilja att utvecklas tillsammans är viktiga egenskaper för dig som söker tjänsten. Goda samarbeten på alla nivåer är avgörande för att undervisningen ska hålla hög nivå och bidrar även för trygghet och trivsel för alla.
Andra meriterande kvalifikationer är tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare samt uppdrag som ämneslagsledare eller ledare av olika utvecklingsprojekt
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Flyttbidrag-for-forskollarare-och-larare.html
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Månadslön
